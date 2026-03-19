San Marcos: Bomberos rescatan a piloto atrapado tras colisión de vehículos

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en horas de la mañana de este jueves, 19 de marzo, en un sector del municipio de San Rafael Pie de la Cuesta, en el departamento de San Marcos. El saldo fue de dos personas heridas y múltiples daños materiales.
De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Municipales Departamentales, a su centro de llamadas ingresaron alertas con respecto a una colisión que se había dado en el referido punto, por lo que de inmediato se movilizaron unidades de la estación de aldea El Chayen.
Los técnicos en urgencias médicas observaron que, por causas no establecidas, dos vehículos tipo picop habían colisionado y sus conductores se encontraban heridos, incluso uno de ellos estaba atrapado en la cabina.
"El personal trabajó con equipo hidráulico denominado ‘quijada de la vida’ para poder rescatar a uno de los pilotos, quien se encontraba atrapado entre los hierros retorcidos del vehículo", explicó Cecilio Chacaj, vocero de la institución.
Agregó que, posteriormente, se les brindó atención pre hospitalaria a ambas personas y fueron trasladadas hacia la emergencia del Hospital Nacional de San Marcos.