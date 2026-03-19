Sismo en México se siente en Guatemala: Detalles y magnitud

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) dio a conocer que a las 05:25 horas de este jueves, 19 de marzo, se registró un sismo en el territorio guatemalteco. Las autoridades mantienen constante monitoreo ante este tipo de eventos.
De acuerdo con el boletín emitido por la Sección de Sismología del Departamento de Investigación y Servicios Geofísicos, el temblor tuvo magnitud 4.7, con región epicentral en Huixtla, territorio mexicano.
Preliminarmente se informó que el movimiento telúrico fue sensible en diferentes áreas, incluidos los departamentos de San Marcos, Retalhuleu y Quetzaltenango.
Las autoridades de protección civil activaron los protocolos correspondientes para verificar posibles daños materiales o personales como consecuencia de este sismo, sin que hasta el momento se haya reportado alguno.
Guatemala, territorio altamente sísmico
Guatemala, según las autoridades, es un país altamente sísmico y un 97% de su territorio está expuesto a movimientos terrestres.
La nación se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.
Además de Guatemala, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Ecuador, Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, México, Estados Unidos y Canadá.
A lo largo de la historia, estos sismos han causado importantes daños materiales y pérdidas humanas en el territorio guatemalteco, especialmente en áreas urbanas con infraestructura vulnerable.
Aún persiste el recuerdo del terremoto de gran magnitud (7.5) que tuvo lugar el 4 de febrero de 1976, que ocurrió 160 kilómetros al noreste de Ciudad de Guatemala. Esa tragedia cobró la vida de alrededor de 23 mil personas, de acuerdo con cálculos oficiales.
Con el paso de los años, las autoridades han realizado constantes esfuerzos para mejorar los sistemas de monitoreo y alerta temprana.