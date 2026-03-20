Motoristas se van a los golpes en pleno tránsito de zona 10

Un video que se ha viralizado en redes sociales muestra el momento en que dos motoristas se enfrentan a golpes en medio del tránsito, sin bajarse de sus motocicletas, en un hecho que ha generado múltiples reacciones entre usuarios. El incidente ocurrió la tarde del miércoles 18 de marzo de 2026 en la Diagonal 6, zona 10, una de las vías con mayor circulación en la Ciudad de Guatemala.
Las imágenes fueron captadas por un conductor que circulaba detrás de los involucrados. En el video se observa cómo, en medio del congestionamiento vehicular, uno de los motoristas se acerca al otro y le lanza un puñetazo directo a las costillas, acción que casi provoca que la víctima pierda el equilibrio y colisione con la parte trasera de una camioneta.
Instantes después, el motorista agredido logra reincorporarse y responde con una patada desde su vehículo, a lo que el otro conductor replica con otro puñetazo. Ambos continúan discutiendo y bloqueando parcialmente el tránsito durante varios segundos.
Cuando uno de los conductores intenta avanzar para retirarse, el otro se abalanza nuevamente sobre él y le propina un codazo, lo que vuelve a poner en riesgo su estabilidad y la de los demás usuarios de la vía. La confrontación continúa por varios metros mientras ambos se desplazan y se agreden verbal y físicamente.
De acuerdo con versiones preliminares, la riña habría iniciado luego de que uno de los motoristas no cediera la vía, lo que generó el altercado en plena circulación.
Intervención de la PMT detuvo el enfrentamiento
El video muestra cómo finalmente una agente de la Policía Municipal de Tránsito de Guatemala interviene y logra detener a ambos conductores, momento en el que se corta la grabación.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si los involucrados fueron sancionados por provocar desorden y poner en riesgo la seguridad vial en una de las zonas más transitadas de la capital.