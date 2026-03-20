PNC envía mensaje a pilotos del transporte pesado

La Policía Nacional Civil (PNC) difundió un video en redes sociales en el que lanza un mensaje directo a los conductores del transporte pesado, con el objetivo de prevenir accidentes de tránsito durante el asueto de Semana Santa 2026, una de las épocas con mayor movilidad vehicular en el país.
En la grabación, la institución recuerda a los pilotos la responsabilidad que conlleva conducir unidades de gran tonelaje y les exhorta a realizar revisiones mecánicas antes de iniciar cualquier recorrido.
Para usted piloto del transporte pesado recuerde que en Semana Santa su responsabilidad es la carga más valiosa. Revise frenos, llantas, luces, frenos y a rodar", señala el mensaje difundido por la PNC.
Además, la entidad hace énfasis en la importancia de evitar conducir bajo fatiga, una de las principales causas de percances en carretera.
Si está cansado, deténgase unos minutos. Un minuto puede hacer la diferencia", agrega la institución en el video.
Operativos en carreteras durante el asueto
La PNC confirmó que, a través del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, se implementarán operativos en las principales rutas del país para verificar el cumplimiento de las normas de tránsito y reducir el riesgo de accidentes.
Las autoridades advirtieron que los conductores que incumplan las disposiciones podrán ser sancionados. "Evite ser multado, y recuerde la seguridad vial es responsabilidad de todos", concluye el mensaje institucional.
El llamado de la PNC se produce luego de varios accidentes de tránsito protagonizados por transporte pesado en las últimas semanas, algunos con consecuencias fatales. Uno de los más recientes ocurrió en la Autopista Palín-Escuintla, donde cuatro personas perdieron la vida tras un percance vial.
Estos hechos han encendido las alertas de las autoridades, especialmente ante el incremento del flujo vehicular que se registra durante el descanso de Semana Santa, cuando miles de familias se movilizan hacia destinos turísticos y centros religiosos.
Restricciones de circulación para transporte pesado
Por su parte, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) anunció restricciones para la circulación de transporte pesado durante el asueto.
De acuerdo con el Acuerdo Ministerial 239-2026, publicado en el Diario de Centroamérica, del 1 al 5 de abril únicamente podrán circular unidades que transporten productos perecederos, alimentos, bebidas, combustibles, grúas y equipo audiovisual destinado a eventos autorizados.
El resto de vehículos de carga deberá suspender operaciones durante ese periodo, según la disposición implementada por la Dirección General de Transporte.
Las autoridades explicaron que la medida busca reducir congestionamientos, prevenir accidentes y facilitar la circulación de vehículos particulares y transporte de pasajeros en uno de los periodos de mayor movilización en Guatemala.