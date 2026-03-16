Piloto de tráiler graba video en la cuesta de Villalobos

Un piloto de tráiler grabó un video mientras descendía la cuesta de Villalobos, con el objetivo de enviar un mensaje de conciencia a sus colegas del transporte pesado, luego de los recientes accidentes fatales en Guatemala.
En el material audiovisual, el conductor inicia pidiendo disculpas por grabar mientras conduce, pero explica que su intención es mostrar cómo se pueden evitar tragedias a través de la velocidad adecuada y el uso correcto de los frenos.
"Tan fácil es, señores, bajar en la velocidad adecuada, donde el freno de motor te ayude y los frenos los dejas para cualquier emergencia. La paciencia es la que tiene que tener uno para bajar. Esa es la que muchos no tenemos, pero con estos ayudamos a reducir accidentes haciendo conciencia entre nosotros mismos porque nuestras familias nos esperan", expresó.
El piloto enfatiza que manejar con precaución no solo protege a los conductores, sino también a todos los usuarios de la vía, y concluye su mensaje esperando que "no se enoje nadie" y reiterando que su objetivo es concientizar a sus compañeros de transporte pesado.
Tragedia en la autopista Palín-Escuintla
Este mensaje surge luego del trágico accidente múltiple ocurrido el sábado 14 de marzo en el kilómetro 53 de la autopista Palín-Escuintla, en el cual un vehículo de transporte pesado perdió el control y provocó la muerte de cuatro personas. Un video viral registrado por una de las víctimas mostró cómo un camión de volteo a exceso de velocidad cruzó el arriate central e invadió los carriles contrarios, embistiendo otros vehículos y desatando la tragedia.
El impacto provocó el cierre total de la CA-9 Sur, eje vital entre Puerto Quetzal y la Ciudad de Guatemala. Entre las víctimas confirmadas se encuentran Marco Lorenzo Esturban Colindres, de 43 años; Fautino Ochoa Munguía, de 62; Henrry Willian Dávila Apen, motociclista de 33 años; y Rosa Elvira Gómez García, de 48 años, quien falleció tras ser trasladada en estado crítico al Hospital Nacional de Escuintla.
El video del piloto busca ser un llamado de atención a todos los conductores de transporte pesado, recordando que la responsabilidad, la paciencia y el uso adecuado del freno de motor pueden salvar vidas y prevenir que se repitan tragedias como la ocurrida en Palín-Escuintla.