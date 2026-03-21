 Reportan temblor de 3.7 grados con epicentro en Escuintla
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Reportan temblor de 3.7 grados con epicentro en Escuintla

El movimiento sísmico se registró a las 6:53 horas, con epicentro frente a las costas del departamento de Escuintla.

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El movimiento sísmico no causó daños o personas afectadas, según los cuerpos de rescate., Archivo.
El movimiento sísmico no causó daños o personas afectadas, según los cuerpos de rescate. / FOTO: Archivo.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que este sábado 21 de marzo de 2026 se registró un temblor de 3.7 grados. El ente científico precisó que el epicentro se registró frente a las costas del departamento de Escuintla, en el Océano Pacífico.

Según algunos reportes, el movimiento sísmico se reportó como sensible en el departamento de Santa Rosa y en el municipio de Iztapa, departamento de Escuintla. Sin embargo, los cuerpos de rescate no reportan daños, ni personas afectadas por el temblor de 3.7 grados.

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