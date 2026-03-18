Insivumeh vigila frente frío y su impacto en el país

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) advirtió que el frente frío número 14 de la temporada impactará diferentes regiones de Guatemala entre el 18 y el 19 de marzo de 2026, lo que representa un cambio importante en las condiciones atmosféricas habituales.
Actualmente este sistema frontal impacta en el territorio mexicano, pero los primeros efectos ya se perciben en el país, donde se observa un incremento significativo en la nubosidad desde el norte hasta el centro de Guatemala. Las autoridades meteorológicas mantienen una vigilancia activa para monitorear la evolución del fenómeno y las posibles repercusiones que pueda generar a nivel nacional.
El Insivumeh prevé la continuidad de lluvias en sectores norteños, destacando una mayor incidencia sobre la Franja Transversal del Norte, donde ya se han reportado precipitaciones de intensidad moderada. Estas condiciones podrían extenderse en las próximas horas, generando escenarios de lluvias persistentes en ese territorio.
Pronóstico para el resto del país
En las demás regiones de Guatemala, se espera desde nubosidad parcial hasta cielos completamente nublados, así como un descenso considerable en las temperaturas máximas durante el día, un efecto directamente asociado al ingreso del frente frío número 14.
Además, las condiciones climatológicas pueden derivar en riesgos como inundaciones y crecidas repentinas de ríos, especialmente en los sectores donde se concentran las precipitaciones. Por este motivo, las autoridades recomiendan a la población extremar precauciones y seguir las indicaciones oficiales para evitar incidentes relacionados con estos fenómenos naturales.
* Le puede interesar:
Recomendaciones y medidas de prevención
Se sugiere mantenerse atentos a los boletines oficiales y a la información actualizada publicada por el Insivumeh, ya que el monitoreo sobre el paso de este frente frío continuará de manera ininterrumpida mientras se mantengan los efectos del mismo..
Es fundamental que la población implemente medidas preventivas ante posibles lluvias moderadas, inundaciones y crecidas de ríos, para salvaguardar tanto la integridad personal como la de sus bienes.
El seguimiento oficial se publica exclusivamente a través de los canales institucionales y la página web del ente científico. La intención es proporcionar información certera, en tiempo real y de fácil acceso para todos los habitantes, ante cualquier cambio relevante en las condiciones meteorológicas.
Ante el acercamiento del frente frío número 14, la situación exige un monitoreo constante y acciones preventivas por parte de la ciudadanía y autoridades locales para reducir riesgos y responder oportunamente ante cualquier emergencia climática que pueda surgir en territorio guatemalteco.