 Rescatan a chofer tras choque en ruta al Atlántico
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Rescatan a chofer tras choque en ruta al Atlántico

Bomberos Municipales Departamentales atendieron al chofer de un camión que resultó herido tras un accidente vial.

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Los rescatistas atendieron al herido y lo llevaron a la emergencia de un centro asistencial., Bomberos Municipales Departamentales.
Los rescatistas atendieron al herido y lo llevaron a la emergencia de un centro asistencial. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales.

Con equipo especial, paramédicos de la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales rescataron al chofer de un camión después de un accidente en el kilómetro 55 de la carretera al Atlántico. Socorristas de la estación de Sanarate reportaron que el herido presentaba politraumatismo general, por lo que fue llevado a la emergencia del Hospital Nacional de Guastatoya.

Los rescatistas se movilizaron a bordo de las unidades MDIES-01 y RD-115 para atender al afectado, quien fue identificado como Lázaro Estuardo Solís, de 52 años. Según imágenes compartidas, el camión que se accidentó quedó con el frente totalmente destruido, por lo que los rescatistas tuvieron que trabajar arduamente para rescatar al lesionado.

Autoridades de tránsito acudieron a este sector de la carretera al Atlántico para gestionar el tránsito vehicular, tomando en cuenta que el vehículo afectado en el incidente vial quedó varado en el carril derecho de la referida ruta.

El camión, identificado con las placas comerciales 848 BPZ, transportaba materiales de construcción como piedrín. Las autoridades no descartaron el uso de grúas para realizar el traslado del vehículo de carga, debido a los daños mecánicos en el mismo.

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Accidente bajo investigación

Se desconocen las causas del accidente de tránsito, porque en el lugar no fue ubicado otro automotor. Las autoridades no descartaron que el percance haya sido causado por exceso de velocidad o por alguna falla mecánica.

Cabe destacar que los vidrios frontales y del lado derecho del camión quedaron totalmente destruidos.

Los cuerpos de rescate informaron que el equipo usado para rescatar al afectado se llama "Quijada de la Vida" y sirve para cortar metal y otros materiales altamente resistentes.

Cabe destacar que el área del accidente de tránsito corresponde al territorio del municipio de Sanarate, departamento de El Progreso. Las autoridades pidieron precaución, porque este tramo vial es altamente utilizado por camiones de carga y tráileres que provienen de Puerto Santo Tomás de Castilla con productos de importación y exportación.

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