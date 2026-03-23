 TSE oficializa la cancelación de dos partidos
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TSE oficializa la cancelación de dos partidos

El tribunal oficializó la cancelación de las organizaciones Podemos y Partido Popular Guatemalteco.

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En la fachada de la sede del TSE fueron instaladas las mantas con mensajes de agradecimiento a los magistrados salientes., Omar Solís/Emisoras Unidas
En la fachada de la sede del TSE fueron instaladas las mantas con mensajes de agradecimiento a los magistrados salientes. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó este lunes, 23 de marzo, la cancelación de las organizaciones políticas Podemos y Partido Popular Guatemalteco.

En el diario oficial fueron publicados los edictos respectivos por parte de la Dirección General del Registro de Ciudadanos en los que se difunde la resolución de cancelación de los referidos partidos, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 literal b) de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

"Se resuelve la cancelación del partido Popular Guatemalteco -PPG- en virtud de lo preceptuado en los artículos 94 y 95 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos y 22 de su Reglamento, el nombre, símbolo o emblema del partido cancelado no podrán ser utilizados ni registrados por organización política antes de diez años de cancelada su inscripción", detalla el documento difundido.

El edicto cuenta con las firmas respectivas del director de la Dirección General del Registro de Ciudadanos, Sergio Escobar; y la secretaria de esa unidad del TSE, Zuly Argueta.

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