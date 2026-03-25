 Transportistas exigen al Congreso aprobar subsidio a combustibles de forma urgente
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Transportistas exigen al Congreso aprobar subsidio a combustibles de forma urgente

Los transportistas señalaron que están atravesando una crisis operacional, lo cual se verá reflejado en la economía familiar si no se toman medidas inmediatas.

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Buses extraurbanos en la vía pública., ilustrativa de archivo
Buses extraurbanos en la vía pública. / FOTO: ilustrativa de archivo

La Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa) manifestó públicamente su rechazo hacia el Congreso de la República por la falta de quórum que ha impedido la aprobación de subsidios a los combustibles y el gas, una medida que consideran urgente ante la actual crisis económica.

En un comunicado difundido este 25 de marzo, la gremial calificó como "imperdonable" la inasistencia de diputados a las sesiones legislativas, lo que ha frenado la discusión y aprobación de apoyos económicos destinados a mitigar el impacto del alza en los precios de los combustibles.

Los transportistas hicieron un llamado directo a la Junta Directiva del Congreso para que convoque nuevamente a sesión plenaria "a la brevedad posible" y se aprueben los subsidios bajo carácter de urgencia nacional. Según indicaron, el sector transporte enfrenta una crisis operativa "sumamente delicada", que podría repercutir en el costo de vida de la población si no se toman medidas inmediatas.

La Gretexpa advirtió que el transporte comercial, encargado de movilizar diariamente a miles de personas y de abastecer productos a nivel nacional, podría verse seriamente afectado, lo que impactaría directamente en la economía familiar de los guatemaltecos.

Asimismo, la gremial criticó lo que considera una desconexión entre los legisladores y la realidad de la población, señalando que no existen excusas para incumplir con sus responsabilidades constitucionales. También recordaron que el próximo año se celebrarán elecciones generales, sugiriendo que la falta de acciones podría tener consecuencias en las urnas.

Finalmente, exigieron a los 160 diputados actuar con compromiso, responsabilidad y empatía, y evitar anteponer intereses políticos a las necesidades económicas y sociales del país.

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