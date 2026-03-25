 Momento en que motosicarios asesinan a mujer en zona 7
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Filtran video del momento en que motosicarios asesinan a mujer en zona 7

Revelan identidad y detalles de la mujer ejecutada en ataque armado en zona 7.

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Mujer asesinada en zona 7, Captura de pantalla video de X.
Mujer asesinada en zona 7 / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que motosicarios persiguen y asesinan a una mujer que se conducía en motocicleta en la zona 7 capitalina. El ataque ocurrió la madrugada del 24 de marzo en el carril auxiliar del Anillo Periférico, en el sector de Villa Linda.

En la grabación se observa cómo dos hombres a bordo de una motocicleta siguen a la víctima. Tras darle alcance, uno de los atacantes desciende, saca un arma de fuego y comienza a dispararle, mientras su cómplice permanece en el vehículo y también acciona un arma contra la mujer.

Luego de efectuar los disparos, los sicarios, quienes vestían ropa deportiva similar, se acercan al cuerpo y sustraen un objeto antes de huir con rumbo desconocido. En el video también se observa otra motocicleta que aparece detrás de la escena con dos sujetos más, quienes aparentemente podrían ser cómplices, aunque serán las autoridades las que determinen su participación.

Localizan 34 casquillos en la escena del crimen 

Tras el ataque, en la escena quedaron el cuerpo de la mujer, su motocicleta y al menos 34 casquillos de arma de fuego, lo que evidenciaba la intensidad del tiroteo. Investigadores de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público acordonaron el área y realizaron el procesamiento correspondiente para documentar la evidencia.

Durante las diligencias, la víctima fue identificada como Sujeidy Merary Jiménez Sian, de 27 años. Su cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, mientras peritos continuaban recabando indicios en el lugar.

Según registros policiales, Jiménez Sian había sido detenida en 2024 en la colonia Bethania, zona 7, por portar de manera ilegal un arma de fuego. Este antecedente forma parte de las líneas de investigación que analizan las autoridades para establecer el móvil del crimen.

El caso permanece en desarrollo y las autoridades examinan el video difundido en redes sociales como una de las principales piezas de evidencia para identificar a los responsables del ataque armado.

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