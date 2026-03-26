Pelea entre piloto y motorista en 20 calle de zona 1

Un video de 16 segundos que circula en redes sociales muestra el momento en que el conductor de un picop y un motorista se enfrentan a golpes en medio del tránsito en la 20 calle y Avenida Bolívar, zona 1 de la Ciudad de Guatemala, una de las vías con mayor circulación vehicular del centro capitalino.
Las imágenes, captadas por un peatón con su teléfono celular, evidencian cómo ambos conductores descendieron de sus vehículos tras una aparente discusión de tránsito y comenzaron a intercambiar puñetazos en plena vía pública, sin importar la congestión que se generaba a su alrededor.
En la grabación se observa que, durante el altercado, el motorista logra derribar al piloto del picop con un puñetazo, provocando que caiga al asfalto. Aunque el conductor se levanta segundos después, el motorista continúa golpeándolo hasta que un testigo interviene para separarlos y detener la pelea.
El incidente ocurrió en una de las rutas más transitadas del centro histórico, la cual conecta con varias arterias principales de la ciudad, lo que provocó que varios vehículos quedaran detenidos momentáneamente mientras se desarrollaba la riña.
A pesar de que la pelea se registró en un punto de alta circulación, en el video no se aprecia la presencia de agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) durante el altercado, lo que permitió que la situación se prolongara durante varios segundos sin intervención de autoridades.
El clip se ha difundido ampliamente en plataformas como Facebook y X, donde usuarios han criticado la violencia entre conductores y la falta de control en las calles del centro capitalino.
Un caso similar ocurrió días antes en zona 10
El incidente ocurre apenas ocho días después de otra pelea entre un motorista y un automovilista en la zona 10 de la Ciudad de Guatemala, también captada en video y difundida en redes sociales.
En ese caso, un video de 33 segundos muestra cómo ambos conductores detienen sus vehículos en medio de la calle para enfrentarse a golpes, provocando la paralización total del tránsito en uno de los sectores más transitados de la capital.
Durante esa riña, los involucrados intercambiaron patadas y puñetazos, mientras otros automovilistas permanecían atrapados en la vía sin poder avanzar. El motorista, que portaba casco, parecía tener cierta ventaja al momento de recibir los golpes, mientras el automovilista intentaba defenderse en medio del congestionamiento.