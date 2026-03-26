 Transportistas mantienen bloqueo en La Ruidosa, Izabal
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Persiste bloqueo en La Ruidosa, Izabal; sector agro rechaza medida y pide liberar la ruta

La Cámara del Agro señaló que el cierre de este punto logístico clave amenaza el abastecimiento y economía de Guatemala.

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Bloqueo en La Ruidosa, Izabal., Kevin Gómez/EU
Bloqueo en La Ruidosa, Izabal. / FOTO: Kevin Gómez/EU

Una situación complicada para el tránsito vehicular se presenta este jueves, 26 de marzo, en el kilómetro 245 de la ruta al Atlántico (CA-9 Norte), La Ruidosa, Morales, departamento de Izabal, donde los transportistas mantienen un bloqueo como parte de las medidas de hecho para rechazar el alza en precios de los combustibles.

Durante la presente semana se han llevado a cabo manifestaciones y bloqueos en distintos puntos del país por parte del sector del transporte para exigir acciones de las autoridades que permitan resolver la referida problemática que impacta directamente en sus costos, ya que el galón del diésel supera los Q43.

Específicamente en La Ruidosa, los ciudadanos han mantenido el cierre del paso vehicular por más de 15 horas, generando un caos marcado por largas filas de automóviles que se han formado en el tramo y han obligado a pernoctar en el lugar a los conductores.

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) indicó que, por ciertos períodos, los manifestantes habilitan uno de los carriles para permitir la circulación; sin embargo, la acumulación es tal que persiste el congestionamiento. Por ello, se hizo un llamado a los usuarios a tomar las precauciones necesarias.

Empresarios del agro advierten riesgo para el abastecimiento

La Cámara del Agro de Guatemala manifestó su rechazo a los bloqueos registrados en el sector de La Ruidosa, en Izabal, señalando que esta situación pone en riesgo el abastecimiento nacional y afecta gravemente la actividad productiva.

Según el pronunciamiento, La Ruidosa constituye un corredor logístico estratégico que conecta el país con los principales puertos del Atlántico, como Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios. La interrupción del tránsito en este punto clave ha generado impactos inmediatos en el comercio exterior y el suministro interno.

Entre las principales consecuencias, se reporta la paralización del transporte de mercancías, lo que afecta tanto exportaciones como importaciones. Asimismo, se advierte sobre posibles dificultades en el ingreso de combustibles y otros insumos energéticos esenciales, así como la afectación en la distribución de productos perecederos del sector agrícola.

La Cámara del Agro también alertó sobre pérdidas económicas significativas y un incremento en los costos logísticos, lo que podría traducirse en un impacto directo para consumidores y empresas. Además, subrayó que el bloqueo compromete el abastecimiento de productos básicos en todo el país.

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