 Villa Canales: Hallan restos humanos en la vía pública
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Villa Canales: Hallan restos humanos en diferentes sectores

Las autoridades le dan seguimiento al caso.

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Área donde fueron hallados restos humanos, a un costado del río Villa Lobos., Bomberos Municipales Departamentales
Área donde fueron hallados restos humanos, a un costado del río Villa Lobos. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales

Los cuerpos de socorro confirmaron este jueves, 26 de marzo, el hallazgo de restos humanos en la vía pública en dos puntos diferentes del municipio de Villa Canales, Guatemala. Las autoridades dan seguimiento a estos casos.

De acuerdo con el reporte de los Bomberos Voluntarios, en su línea de emergencia se recibieron reportes con respecto a un paquete que había sido abandonado al costado de una banqueta en la 0 calle de la zona 2 de la referida localidad.

Los técnicos en urgencias médicas hicieron el rastreo respectivo y, tras ubicarlo e inspeccionarlo, confirmaron que se trataba de una cabeza humana perteneciente a un hombre que fue abandonada por personas desconocidas. La extremidad fue localizada dentro de una bolsa negra.

Tras el descubrimiento, los bomberos dieron aviso a la Policía Nacional Civil (PNC), que procedió a acordonar el área mientras se esperaba la llegada del Ministerio Público (MP) para iniciar las investigaciones correspondientes.

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En el interior del inmueble también fue ubicado un menor de 12 años, quien resultó ileso.

Segundo hallazgo

Momentos después del hallazgo en la zona 2 de Villa Canales, los cuerpos de socorro reportaron la localización de más restos humanos en jurisdicción de ese mismo municipio.

Elementos de diferentes estaciones de Bomberos Municipales Departamentales atendieron las llamadas de emergencia donde se reportaba este caso. A su llegada, confirmaron que se trataba del torso de un cuerpo masculino que fue abandonado a un costado del Río Villa Lobos.

Los técnicos en urgencias médicas se encuentran en el lugar en espera de las autoridades correspondientes.

Hasta el momento, no se han reportado capturas vinculadas con este caso ni se ha identificado a la o las víctimas.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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