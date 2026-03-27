Camión sin frenos casi provoca tragedia en Palín

Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en que un camión de volteo estuvo a punto de provocar una tragedia en el kilómetro 33.5 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de Palín, Escuintla. Las imágenes, de aproximadamente 40 segundos, evidencian la peligrosa maniobra que obligó a varios conductores a reaccionar de inmediato para evitar un choque de consecuencias fatales.
De acuerdo con la información difundida, el camión presentó fallas en su sistema de frenos cuando intentaba incorporarse a la carretera principal tras descender por una pendiente de terracería. El vehículo pesado terminó atravesado por completo sobre la vía, justo en el momento en que varios automotores se desplazaban en dirección al sur.
Afortunadamente, en el instante en que el camión bloqueó el paso no circulaba ningún vehículo directamente frente a él. Sin embargo, a escasos metros se aproximaban un motorista y una camioneta, cuyos conductores lograron frenar a tiempo para evitar impactar contra la unidad de carga.
El conductor de la camioneta, en su intento por esquivar el obstáculo y detenerse, terminó subido sobre el arriate central, maniobra que le permitió evitar una colisión por alcance en la parte trasera del camión. El momento quedó registrado en video y ha generado múltiples reacciones entre usuarios, quienes destacan la rápida respuesta de los involucrados.
Las imágenes también muestran otro instante que pudo haber terminado en tragedia. El camión estuvo a punto de avanzar hacia los carriles contrarios, donde el flujo vehicular era constante. No obstante, la pericia del piloto le permitió maniobrar la unidad y detenerla antes de invadir completamente el sentido opuesto, evitando así un accidente de mayores proporciones.
Autoridades de Palín se pronuncian
Ante lo ocurrido, el Centro de Información Municipal de Palín recordó a los conductores la importancia de mantener la atención al volante y conducir con precaución en todo momento.
Este hecho nos recuerda lo importante que es conducir con precaución en todo momento. Recomendamos a los conductores estar siempre atentos al volante, evitar distracciones y utilizar sus implementos de seguridad", expresó la entidad en un comunicado.
Mortal accidente en la autopista Palín-Escuintla
El incidente ocurre en un contexto reciente de preocupación por la seguridad vial en la ruta al Pacífico. Hace menos de 15 días, en el kilómetro 53 de la autopista Palín-Escuintla, un camión de volteo que circulaba a excesiva velocidad también se quedó sin frenos, se pasó a los carriles contrarios y provocó un accidente mortal que dejó cuatro personas fallecidas.
Las autoridades reiteraron el llamado a los propietarios y pilotos de vehículos de carga pesada para que realicen revisiones mecánicas periódicas, especialmente del sistema de frenos, antes de circular por rutas de alto tránsito y pendientes pronunciadas. Asimismo, recordaron que el mantenimiento preventivo y el cumplimiento de las normas de tránsito son claves para evitar tragedias y garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía.