Puerto Santo Tomás advierte impacto de factores externos

La Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) informó este viernes, 27 de marzo, sobre la existencia de condiciones externas que podrían afectar el flujo logístico y los tiempos de atención en sus operaciones durante los próximos días.
A través de un comunicado oficial, la entidad aseguró que el puerto continúa operando con normalidad; sin embargo, advirtió sobre dificultades derivadas de factores logísticos y regulatorios que están incidiendo en la movilidad de carga.
Entre las principales causas se encuentra la interrupción reciente en la ruta CA-9, lo que ha limitado el tránsito regular de transporte pesado y generado una acumulación considerable de unidades en los accesos al puerto. Según indicó, esta situación ha provocado congestión y una reducción en la capacidad operativa.
Asimismo, las autoridades señalaron que a partir de la próxima semana se implementarán restricciones a la circulación de transporte pesado en dicha ruta por el asueto, lo que podría prolongar los tiempos de espera y complicar la normalización del flujo logístico.
Otro factor que impacta la operación es la priorización del atraque de buques tanque con combustible en el atracadero No. 4, una medida dispuesta por el Gobierno de Guatemala en respuesta al alza en los precios internacionales del petróleo. Esta disposición podría generar ajustes temporales en la programación de otras embarcaciones.
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Portuaria busca mitigar efectos
Ante este panorama, Empornac indicó que su equipo técnico y operativo trabaja de forma continua para mitigar los efectos de estas condiciones y mantener la eficiencia en las operaciones portuarias.
La entidad también exhortó a clientes, navieras y usuarios a mantenerse informados a través de los canales oficiales y a atender las disposiciones que serán emitidas en las próximas horas por la Dirección de Operaciones y la Unidad de Planificación del puerto.
Finalmente, el puerto reiteró su compromiso de restablecer la normalidad en el flujo logístico a la mayor brevedad posible y puso a disposición sus canales de atención para resolver dudas o inquietudes de los usuarios.
* Con información de Sara Solórzano, Emisoras Unidas, 89.7.