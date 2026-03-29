 Decomisan arsenal y capturan a tres hombres en La Democracia
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Decomisan arsenal y capturan a cuatro hombres en La Democracia, Huehuetenango

Según el reporte de la PNC, además de los cuatro adultos hay un menor de edad que será remitido a un juzgado especializado.

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La PNC informó que hay cuatro adultos detenidos y un adolescente que será conducido a un juzgado especializado en menores en conflicto con la ley penal., PNC de Guatemala.
La PNC informó que hay cuatro adultos detenidos y un adolescente que será conducido a un juzgado especializado en menores en conflicto con la ley penal. / FOTO: PNC de Guatemala.

Las fuerzas de seguridad reportaron que, durante la tarde de este domingo, 29 de marzo de 2026, se ejecutaron cuatro capturas en el municipio de la Democracia, departamento de Huehuetenango y se decomisó un fuerte arsenal de armas de fuego. Los agentes comunicaron que a los detenidos les incautaron 15 fusiles de alto calibre, dos pistolas y 77 cargadores.

Según información preliminar, entre los detenidos figuran cuatro adultos y un adolescente de edad que será conducido a un juzgado especializado en menores en conflicto con la ley penal. El operativo se realizó en un área fronteriza con México, adelantaron trabajadores del departamento de comunicación de la Policía Nacional Civil (PNC).

Las autoridades indicaron que el procedimiento interinstitucional está en desarrollo y que actualmente trabajan para llevar ante la justicia a los cuatro adultos que fueron detenidos por portar el arsenal. Además, los uniformados esperan conducir a un adolescente de 16 años que estaba entre los detenidos.

En las imágenes compartidas por la PNC se pudo constatar que dentro de los decomisado también hay municiones y chalecos antibala. Las fotos también revelaron que uno de los aprehendidos viste totalmente de negro.

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Más ilícitos decomisados en La Democracia

Durante el conteo de ilícitos las autoridades agregaron el hallazgo de cuchillos, tarjetas de crédito y débito, además de varias llaves que serán clave en el proceso de investigación.

En los procedimientos de ley participa la Fiscalía del Ministerio Público (MP) de La Democracia, para el procesamiento de las evidencias y el inicio de las acciones legales correspondientes.

"El operativo continúa en desarrollo y se espera una ampliación de los detalles conforme avancen las investigaciones", agregaron.

Las autoridades únicamente identificaron a los adultos detenidos como Gerardo, 35 años; Diego, 27 años; Ramiro, de 25 años y Alfredo, de 39 años.

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