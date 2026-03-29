Turistas disfrutan el Domingo de Ramos en San Juan La Laguna

Las coloridas calles del municipio de San Juan la Laguna, en el departamento de Sololá, se llenaron de visitantes durante este Domingo de Ramos, 29 de marzo de 2026, según imágenes compartidas desde la zona turística del área.
Según el material compartido, cientos de turistas llegaron al lugar y caminaron por la zona comercial, bajo la vigilancia de las autoridades de la localidad. Para recibir a los visitantes, los lugareños adornaron el bulevar principal renovando la pintura y la decoración en el sector.
La Municipalidad de San Juan La Laguna, Sololá, compartió imágenes de las actividades festivas en ese lugar, destacando eventos religiosos que se celebraron al ritmo de tambores y flautas. La comuna agregó un video en el que varios feligreses participan de una colorida actividad de Semana Santa, combinando trajes típicos, incienso y devoción católica.
Las autoridades de este lugar instaron a los guatemaltecos para visitar el municipio de San Juan la Laguna durante la Semana Mayor 2026, afirmando que el mirador "Kaqasiiwaan" los espera.
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Preparativos para recibir a los turistas de San Juan La Laguna
Según las autoridades locales, previo a la Semana Mayor se realizaron trabajos para reforzar las bases del mirador de San Juan La Laguna. Desde el viernes pasado, las autoridades ediles informaron que en el mirador también se prepararon con un nuevo arte para recibir a los visitantes.
Agregaron que la Municipalidad de la localidad se unirá a las actividades religiosas de Semana Santa, para apoyar las tradiciones organizadas por la Iglesia Católica de la localidad.
Asimismo, la comuna hizo un llamado a la comunidad de comerciantes y visitantes para hacer un manejo responsable de la basura. La entidad municipal indicó que los servicios de extracción de desechos trabajarán desde el Lunes Santo hasta el Jueves Santo, por lo que pidió la comprensión de pobladores y turistas.
Con información de Hamilton Castro e imágenes de Douglas Barán.