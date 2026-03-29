 Turistas disfrutan el Domingo de Ramos en San Juan La Laguna
Nacionales

Turistas disfrutan el Domingo de Ramos en San Juan La Laguna

La Municipalidad de San Juan la Laguna invitó a disfrutar de su mirador y un arte renovado durante esta Semana Santa 2026.

Compartir:
-
Las pintorescas calles de San Juan la Laguna lucieron llenas de visitantes este Domingo de Ramos. / FOTO: Cortesía de Douglas Barán.

Las coloridas calles del municipio de San Juan la Laguna, en el departamento de Sololá, se llenaron de visitantes durante este Domingo de Ramos, 29 de marzo de 2026, según imágenes compartidas desde la zona turística del área.

Según el material compartido, cientos de turistas llegaron al lugar y caminaron por la zona comercial, bajo la vigilancia de las autoridades de la localidad. Para recibir a los visitantes, los lugareños adornaron el bulevar principal renovando la pintura y la decoración en el sector.

Turistas disfrutan el Domingo de Ramos en San Juan La Laguna | Cortesía Douglas Barán

Turistas disfrutan el Domingo de Ramos en San Juan La Laguna / Cortesía Douglas Barán

Turistas disfrutan el Domingo de Ramos en San Juan La Laguna | Cortesía Douglas Barán

Turistas disfrutan el Domingo de Ramos en San Juan La Laguna / Cortesía Douglas Barán

Turistas disfrutan el Domingo de Ramos en San Juan La Laguna | Cortesía Douglas Barán

Turistas disfrutan el Domingo de Ramos en San Juan La Laguna / Cortesía Douglas Barán

Turistas disfrutan el Domingo de Ramos en San Juan La Laguna | Cortesía Douglas Barán

Turistas disfrutan el Domingo de Ramos en San Juan La Laguna / Cortesía Douglas Barán

Turistas disfrutan el Domingo de Ramos en San Juan La Laguna | Cortesía Douglas Barán

Turistas disfrutan el Domingo de Ramos en San Juan La Laguna / Cortesía Douglas Barán

Turistas disfrutan el Domingo de Ramos en San Juan La Laguna | Cortesía Douglas Barán

Turistas disfrutan el Domingo de Ramos en San Juan La Laguna / Cortesía Douglas Barán

La Municipalidad de San Juan La Laguna, Sololá, compartió imágenes de las actividades festivas en ese lugar, destacando eventos religiosos que se celebraron al ritmo de tambores y flautas. La comuna agregó un video en el que varios feligreses participan de una colorida actividad de Semana Santa, combinando trajes típicos, incienso y devoción católica.

Las autoridades de este lugar instaron a los guatemaltecos para visitar el municipio de San Juan la Laguna durante la Semana Mayor 2026, afirmando que el mirador "Kaqasiiwaan" los espera.

En más noticias de Semana Santa 2026: Comerciantes y feligreses llenan los templos en el Domingo de Ramos

Comerciantes y feligreses llenan los templos en el Domingo de Ramos

Devotos católicos abarrotaron la 12 avenida de la zona 1 para la bendición del Domingo de Ramos.

Preparativos para recibir a los turistas de San Juan La Laguna

Según las autoridades locales, previo a la Semana Mayor se realizaron trabajos para reforzar las bases del mirador de San Juan La Laguna. Desde el viernes pasado, las autoridades ediles informaron que en el mirador también se prepararon con un nuevo arte para recibir a los visitantes.

Agregaron que la Municipalidad de la localidad se unirá a las actividades religiosas de Semana Santa, para apoyar las tradiciones organizadas por la Iglesia Católica de la localidad.

Asimismo, la comuna hizo un llamado a la comunidad de comerciantes y visitantes para hacer un manejo responsable de la basura. La entidad municipal indicó que los servicios de extracción de desechos trabajarán desde el Lunes Santo hasta el Jueves Santo, por lo que pidió la comprensión de pobladores y turistas.

Con información de Hamilton Castro e imágenes de Douglas Barán.

En Portada

Rinden alabanza y gratitud a Jesús Nazareno de los Milagrost
Nacionales

Rinden alabanza y gratitud a Jesús Nazareno de los Milagros

11:44 AM, Mar 29
Comerciantes y feligreses llenan los templos en el Domingo de Ramost
Nacionales

Comerciantes y feligreses llenan los templos en el Domingo de Ramos

09:48 AM, Mar 29
Gesto del Papa León con una guatemalteca en Mónaco sorprende en redest
Viral

Gesto del Papa León con una guatemalteca en Mónaco sorprende en redes

09:10 AM, Mar 29
Muere el escritor guatemalteco Francisco Alejandro Méndez y deja un legado clave en la literatura nacionalt
Farándula

Muere el escritor guatemalteco Francisco Alejandro Méndez y deja un legado clave en la literatura nacional

10:13 AM, Mar 29
Viviana Aroche impone nuevo récord centroamericano en los 10 mil metrost
Deportes

Viviana Aroche impone nuevo récord centroamericano en los 10 mil metros

07:04 AM, Mar 29

Temas

GuatemalaFútbolDestacadasMundial 2026Irán#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaLiga NacionalEE.UU.Donald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Emisoras  Escúchanos