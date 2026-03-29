 Incendio consume cuatro viviendas en ruta al Atlántico
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Incendio consume cuatro viviendas en ruta al Atlántico

Bomberos Voluntarios atendieron el llamado de emergencia de varios vecinos de la colonia La Bendición de Dios, por un voraz incendio que consumió cuatro viviendas.

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Al menos tres compañías de Bomberos Voluntarios trabajaron en el incendio de la colonia Bendición de Dios, zona 18., Bomberos Voluntarios.
Al menos tres compañías de Bomberos Voluntarios trabajaron en el incendio de la colonia Bendición de Dios, zona 18. / FOTO: Bomberos Voluntarios.

Bomberos Voluntarios confirmaron que un incendio de grandes proporciones consumió cuatro viviendas de humildes condiciones en la colonia La Bendición de Dios, de la zona 18, cuyo ingreso se ubica sobre el kilómetro 10 de la carretera al Atlántico. Víctor Gómez, vocero de los rescatistas, explicó que el servicio de emergencia estuvo a cargo de rescatistas de la 50 compañía.

Vecinos compartieron videos del resultado del incendio, mostrando que el fuego consumió los parales de madera y varias láminas en el sector afectado. Gómez añadió que una vecina calculó que las pérdidas económicas del siniestro ascienden a unos Q45 mil.

Gómez informó que fueron varios vecinos quienes reportaron el incendio, por medio de varias llamadas al teléfono 122 del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. El comunicador agregó que, para apagar el fuego, fue necesario el apoyo de rescatistas de la Estación Central, ubicada en la zona 3 capitalina.

Para apagar las llamas, también fueron requeridos camiones de la 122 compañía de Bomberos Voluntarios, quienes atacaron el fuego desde distintos puntos para erradicar el peligro. Además, fue necesario movilizar camiones abastecedores y dos vehículos de ataque rápido, relató Gómez.

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Recuento de los daños tras el incendio

Gómez no reportó personas heridas en el incendio, únicamente pérdidas materiales y económicas. La vecina, Zidia del Carmen Zúñiga, lamentó las pérdidas en su vivienda.

Luego de apagar el fuego, los rescatistas trabajaron en la remoción de escombros y el enfriado de las láminas que quedaron tiradas en el lugar del siniestro. Las imágenes compartidas por los cuerpos de rescate también mostraron una gran cantidad de vehículos utilizados para controlar y liquidar el incendio en un 100%.

Por el momento se desconocen las causas del incendio de grandes proporciones que alertó a los residentes del área y lugares aledaños como la Colonia El Paraíso en la zona 18. Vecinos notificaron que el incendio ocurrió en un asentamiento que se ubica atrás de una embotelladora de refrescos, ubicada en el kilómetro 9.5 de la carretera al Atlántico.

Cabe resaltar que las cuatro viviendas afectadas estaban ubicadas a la orilla de una barranca, por lo que los apagafuegos tuvieron que descender algunos metros para combatir el fuego.

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