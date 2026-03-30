 Rescatan a mujer tras caída de vehículo en ruta al Pacífico
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Vehículo cae a barranco en ruta al Pacífico; rescatan a conductora

La afectada quedó atrapada en la estructura del carro, por lo que los bomberos descendieron para rescatarla.

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., Bomberos Municipales
. / FOTO: Bomberos Municipales

Una mujer de 27 años sobrevivió a un aparatoso accidente luego de caer con su automóvil a un barranco. El hecho ocurrió en horas de la madrugada de este lunes, 30 de marzo, en el kilómetro 13 de la ruta al Pacífico, en la carretera que conduce hacia la colonia Monte María.

De acuerdo con el reporte, vecinos del sector alertaron a los Bomberos Municipales tras escuchar gritos de auxilio provenientes del fondo del barranco, lo que permitió la pronta movilización de los cuerpos de socorro.

Elementos de rescate descendieron al lugar utilizando equipo especializado para localizar a la víctima, quien se encontraba atrapada dentro del vehículo. Tras varios minutos de trabajo, lograron liberarla y estabilizarla en el sitio.

La mujer fue trasladada a un centro asistencial para una evaluación médica más detallada. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud exacto, aunque se confirmó que presentaba lesiones en diferentes partes del cuerpo.

Las autoridades recomiendan a los conductores tomar precauciones al transitar en las carreteras para evitar incidentes y que sus vidas o las de otras personas estén en riesgo.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

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