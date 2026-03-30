 Aeropuerto Internacional La Aurora mejora su suministro eléctrico
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Aeropuerto Internacional La Aurora mejora su suministro eléctrico

De acuerdo con Aeronáutica Civil, las mejoras permiten ofrecer un servicio más eficiente y confiable.

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Los pasillos del Aeropuerto La Aurora estuvieron abarrotados este lunes. / FOTO: Omar Solís.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó este lunes, 30 de marzo, que los usuarios del Aeropuerto Internacional La Aurora cuentan ahora con un suministro eléctrico continuo y sin interrupciones perceptibles, luego de la modernización del sistema de respaldo energético en la terminal aérea.

De acuerdo con la entidad, las mejoras permiten ofrecer un servicio más eficiente y confiable, incluso durante fallas en el suministro público. Uno de los principales avances es la significativa reducción en el tiempo de respuesta ante cortes de energía: anteriormente, el restablecimiento podía tardar entre 30 y 45 minutos debido a procesos manuales, mientras que ahora el sistema automatizado activa las plantas generadoras en apenas 30 segundos.

La modernización también eliminó el segundo corte que solía producirse al reconectar el servicio público, lo que reduce al mínimo las variaciones en el suministro eléctrico. Esto se traduce en una experiencia más estable tanto para pasajeros como para el personal operativo dentro de la terminal.

Como parte de los trabajos realizados, se llevó a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de las tres plantas generadoras, la renovación de tableros eléctricos y la automatización total del sistema de arranque. Estas acciones permiten garantizar la continuidad inmediata de las operaciones aeroportuarias, indicó la DGAC.

Adicionalmente, el aeropuerto cuenta ahora con una autonomía superior a 10 horas de funcionamiento continuo gracias a un tanque con capacidad de 10 mil galones de diésel, lo que asegura la operatividad durante periodos prolongados ante eventuales fallas externas.

La DGAC reiteró su compromiso de seguir impulsando acciones que fortalezcan la seguridad, eficiencia y calidad del servicio, colocando como prioridad el bienestar de los usuarios del Aeropuerto Internacional La Aurora.

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