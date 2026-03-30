 Ejército incauta cargamento de posible cocaína en San Marcos
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Ejército incauta cargamento de posible cocaína en San Marcos

Los ilícitos eran trasladados en dos vehículos.

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Parte de los ilícitos decomisados por las fuerzas castrenses en San Marcos., Ejército de Guatemala
Parte de los ilícitos decomisados por las fuerzas castrenses en San Marcos. / FOTO: Ejército de Guatemala

El Ejército de Guatemala, a través de la Brigada de Operaciones para Montaña, ejecutó un operativo de control y registro en el kilómetro 247 de la ruta CA-2, en jurisdicción del municipio de Pajapita, San Marcos, como parte de las acciones para combatir el crimen organizado transnacional.

Durante la intervención, las fuerzas militares inspeccionaron dos vehículos con el apoyo de un binomio canino K-9, logrando detectar posibles ilícitos ocultos en su interior. Tras la verificación correspondiente, las autoridades reportaron el hallazgo de 25 bolsas con pasta de posible cocaína y dos bolsas adicionales que contenían presunta cocaína pura, las cuales eran transportadas de manera ilegal.

El área fue asegurada por elementos del Ejército, quienes brindaron seguridad perimetral mientras se coordinaba la entrega del cargamento a las autoridades competentes, encargadas de continuar con el proceso legal respectivo.

El Ejército de Guatemala enfatizó que, con este tipo de operativos, reafirma su compromiso en la lucha contra el narcotráfico y en el fortalecimiento de la seguridad nacional.

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