Tráiler derriba postes y afecta el tránsito en Villa Nueva

Las autoridades de tránsito del municipio de Villa Nueva, Guatemala, dieron a conocer que un tráiler fue colisionado en el kilómetro 22.5 de la ruta al Pacífico (CA-9), con dirección al sur de la Ciudad de Guatemala. El hecho ocurrió en horas de la noche del pasado domingo, 30 de marzo; sin embargo, las complicaciones se mantienen hasta la madrugada de este lunes.
Dalia Santos, vocera de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de esa localidad, explicó que el conductor de un vehículo de transporte pesado perdió el control del volante y fue a colisionar en el referido punto. Las causas del percance no han sido establecidas.
El tráiler quedó empotrado y derribó dos postes del alumbrado público, por lo que los agentes de tránsito notificaron a la empresa que presta el servicio eléctrico sobre este incidente para la atención de la emergencia y poder buscar soluciones.
Santos confirmó que el vehículo accidentado ya fue movilizado por grúas que fueron trasladadas al sector. En tanto, las estructuras de concreto que quedaron destruidas permanecen a un costado de los carriles.
Aunque se avanzó en el retiro de los obstáculos, persisten las complicaciones para la circulación vial en el referido tramo. Las autoridades hicieron un llamado a los usuarios a tomar las precauciones necesarias.
Situación del tránsito en Villa Nueva
La PMT informó que en las últimas horas se han registrado diferentes incidentes viales en jurisdicción de Villa Nueva. Entre estos, la presencia de un tráiler con desperfectos mecánicos en la subida de Villa Lobos, específicamente sobre el carril derecho. Las autoridades coordinan grúas para movilizarlo.
Por aparte, se reportó un tráiler averiado en la subida de Bárcenas hacia Milpas Altas, donde agentes coordinan las acciones necesarias para movilizarlo de la vía pública.
Asimismo, la PMT brinda asistencia luego de que a un vehículo se le desprendiera una llanta cuando transitaba por la 43 calle de la calzada Raúl Aguilar Batres con dirección al sur. El mismo permanece obstaculizando el carril derecho.