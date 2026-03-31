 Accidente en ruta a El Salvador: autobús queda volcado
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Accidente en ruta a El Salvador: Varios heridos tras volcar autobús

El percance vial ocurrió en el kilómetro 39, jurisdicción de Villa Canales.

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Los socorristas apoyaron en la atención de las personas afectadas tras el accidente en Km. 39 de ruta a El Salvador., Bomberos Voluntarios
Los socorristas apoyaron en la atención de las personas afectadas tras el accidente en Km. 39 de ruta a El Salvador. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Un accidente de tránsito se registró en horas de la mañana de este martes, 31 de marzo, en el kilómetro 39 de la ruta hacia El Salvador (CA-1 Oriente), en jurisdicción del municipio de Villa Canales, Guatemala. Los cuerpos de socorro atienden a las personas afectadas.

De acuerdo con la información compartida por los bomberos Voluntarios, se recibieron llamadas de emergencia en la institución donde se reportaba un percance vial colectivo en el referido punto, por lo que de inmediato se movilizaron las unidades al lugar.

Los técnicos en urgencias médicas de las 69ª y 127ª compañías y estación central localizaron en el lugar una unidad de transporte extraurbano volcada. Las causas del incidente no han sido establecidas.

El reporte preliminar de las autoridades señala que tras este hecho fueron trasladadas aproximadamente 20 personas por parte de los socorristas hacia distintos centros asistenciales.

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El área donde ocurrió el accidente en Km. 39 de ruta a El Salvador quedó cerrada. - Bomberos Voluntarios

Habilitan carril reversible

Marco López, portavoz de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), brindó detalles sobre las complicaciones para la circulación vial que se presentan en el sector del accidente.

Explicó que quedó obstruida la vía hacia el occidente, por lo que brigadas de esa entidad brindan seguridad vial y han activado un carril reversible.

"Sugerimos paciencia y precaución al circular por el área", expresó el vocero.

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