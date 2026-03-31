Salud llama a prevenir el sarampión con vacunación

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) hizo un llamado a la población guatemalteca a vacunarse contra el sarampión y reforzar las medidas de prevención, ante el riesgo de propagación de esta enfermedad altamente contagiosa que ya ha dejado cientos de contagios y ha cobrado la vida de dos bebés.
Por medio de un comunicado emitido este martes, 31 de marzo, las autoridades de salud destacaron que la vacunación es una herramienta clave para proteger la vida y evitar complicaciones graves, especialmente en niñas y niños. En ese sentido, enfatizaron que la inmunización debe iniciarse desde los seis meses de edad y recordaron la importancia de completar los esquemas de vacunación.
Asimismo, el MSPAS recomendó que las personas menores de 50 años que no cuenten con constancia de vacunación acudan a los servicios de salud para recibir la dosis correspondiente. La vacuna, según indicaron, está disponible de forma gratuita en la red nacional y cumple con estándares de seguridad y eficacia.
El Ministerio también instó a madres, padres y encargados a revisar el carné de vacunación de los menores para asegurar que estén protegidos. Además, reiteró la necesidad de mantener medidas preventivas como el lavado frecuente de manos y el uso de alcohol en gel.
Como parte de las recomendaciones, las autoridades sugirieron evitar eventos masivos y aglomeraciones, especialmente en el caso de personas con defensas bajas y bebés menores de seis meses, quienes son más vulnerables ante el sarampión.
Finalmente, el MSPAS aseguró que mantiene la vigilancia epidemiológica activa en todo el país y reiteró que la prevención y la vacunación son fundamentales para contener la enfermedad.
Confirman primeras dos muertes por sarampión
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) confirmó ayer las dos primeras muertes por sarampión en Guatemala. Los casos corresponden a menores de edad que comenzaron a presentar síntomas entre finales de febrero y los inicios de marzo.
La información compartida por la Dirección de Epidemiología y Gestión del Riesgo indica que el primero de los casos corresponde a un bebé de 11 meses, cuya madre también dio positivo en la prueba PCR que se le practicó para detectar la referida enfermedad. Su fallecimiento ocurrió en un área comunitaria del departamento de Quiché durante la semana epidemiológica nueve.
Mientras tanto, el segundo caso es de un menor de 10 meses residente en el departamento de Guatemala. Empezó con síntomas, que incluían una erupción en la piel el 27 de febrero de 2026. Su prueba de PCR dio positivo para sarampión y, sumado a ello, padecía de una cardiopatía congénita. Estuvo hospitalizado durante nueve días; sin embargo, falleció en la semana epidemiológica 10.