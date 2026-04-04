Detenido señalado de tocamientos indebidos contra 2 mujeres

Luego de una denuncia, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a un hombre señalado de realizar tocamientos indebidos a dos mujeres, entre ellas una adolescente, en el sector turístico de Playa Dorada, en Los Amates, Izabal. La detención se reportó este sábado 4 de abril de 2026, cuando el sospechoso fue ubicado en el área.
En el relato, la PNC describió que el ahora detenido acosó a las víctimas, que resultaron ser madre e hija, de 37 y 16 años respectivamente. Por esa razón, los uniformados activaron los protocolos para dar con el presunto acosador.
La PNC especificó que la captura estuvo a cargo de agentes del Grupo Especial Contra Extorsiones (GECE), quienes se ubicaban en el área donde habría ocurrido el incidente en contra de las dos mujeres.
Medios locales difundieron un video en el que se observa el momento en que agentes ingresan al mar para reducir al sospechoso y efectuar su captura.
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PNC insta a denunciar
La PNC reiteró su compromiso de velar por la seguridad de todos los ciudadanos en esta Semana Santa, por lo que instó a denunciar cualquier hecho en contra de la integridad de las personas.
En el caso del hombre acusado de tocar indebidamente a las dos mujeres, el señalado fue llevado a un juzgado de turno para conocer los motivos de su detención y para resolver su situación legal, presentando posibles pruebas de descargo.
La PNC compartió imágenes de la diligencia de captura, especialmente del momento en el que el aprehendido ingresaba a la sede policial local. En ese momento, el detenido vestía playera negra de manga larga y pantaloneta del mismo color, con diferentes dibujos.
La institución policial subrayó que continúa realizando operativos en todo el país para reforzar la seguridad, en el marco del descanso de Semana Santa. En ese contexto, compartió fotos de agentes vigilando sitios turísticos y actividades religiosas como procesiones y concentraciones de cristianos.