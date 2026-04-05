Reportan 7 kilómetros de atasco vial en ruta al Atlántico

El vocero vial en la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, reportó que, durante la tarde de este Domingo de Resurrección, 5 de abril de 2026, se reportaron al menos siete kilómetros de congestionamiento sobre el kilómetro 30 de la carretera al Atlántico, en el sentido hacia la Ciudad de Guatemala.
Montejo explicó, por medio de sus canales oficiales, que en el lugar no se registró ningún evento fuera de lo común y que las complicaciones viales de la ruta al Atlántico se dieron porque varios automotores esperaban turno para pasar por el puente de la citada dirección, cerca de Agua Caliente, frente al parque del IRTRA ubicado en El Progreso, Guastatoya.
"Solo es la reducción de carriles, no hay novedades", recalcó Amílcar Montejo al anunciar la situación en la ruta al Atlántico. Sin embargo, cerca de la Ciudad de Guatemala, a eso de las 18:00 horas, las autoridades viales aún no reportan mayores complicaciones para ingresar a la capital.
Dentro de sus reportes, Montejo informó que un carro tipo sedán se accidentó en la 32 calle y 20 avenida de la zona 5, frente al antiguo Comisariato del Ejército. El accidente no causó personas heridas, pero varios agentes de la Policía MT acudieron al punto para coordinar el tránsito y para ayudar a reincorporar el vehículo que quedó volcado.
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Motorista herido en Avenida Petapa
Montejo también reportó que un motorista fue encontrado sobre pavimento de la Avenida Petapa y 43 calle de la zona 12, durante la tarde de este domingo. El comunicador indicó que el vehículo posible responsable del accidente se dio a la fuga tras chocar contra la motocicleta.
Durante la mañana del domingo, se realizaron cierres en el viaducto de la 27 calle de la zona 5, bajo la 12 avenida, por trabajos de limpieza en el área. Las autoridades emitieron una alerta en el lugar, por instalación de señalización temporal.