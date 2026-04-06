 Incendio devasta vivienda en zona 12: detalles del suceso
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Incendio consume vivienda en zona 12

Los bomberos trabajaron de forma coordinada para controlar el fuego.

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., Bomberos Municipales
. / FOTO: Bomberos Municipales

Un incendio se registró en horas de la madrugada de este lunes, 6 de abril, en la 5a. avenida y 22 calle de la colonia Reformita, zona 12 de la Ciudad de Guatemala. Los cuerpos de socorro trabajaron por varios minutos para poder controlar la situación.

De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Municipales, a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas de parte de vecinos del referido sector que reportaban que desde un inmueble se observaban columnas de humo y fuego que cada vez se extendían más y solicitaban el apoyo respectivo.

Varias unidades contra incendios y de emergencia fueron movilizadas de inmediato al sector, donde los técnicos en urgencias médicas confirmaron que el incendio estructural afectaba una vivienda y de inmediato comenzaron con las labores para hacerle frente a esta situación.

"Cuando estas unidades se hacen presentes, apagafuegos de manera inmediata utilizan varios tramos de manguera para así poder apagar este incendio que amenazaba con propagarse y afectar a otras viviendas del sector. Afortunadamente, gracias a las acciones realizadas, se logró controlar y liquidar este incendio", explicó el oficial José Santizo, portavoz de la institución.

Rescatan a afectados

De acuerdo con el vocero, en el lugar fue rescatada una persona de la tercera edad. Presentaba complicaciones de salud por intoxicación al haber inhalado el humo y estar expuesta a las altas temperaturas, por lo que se le brindó asistencia prehospitalaria y fue trasladada a un centro asistencial.

De igual forma, el personal a cargo de atender esta emergencia apoyó en el rescate de mascotas de los residentes del inmueble incendiado.

Incendio consume cuatro viviendas en ruta al Atlántico

El pasado 29 de marzo ocurrió un incendio de grandes proporciones que consumió cuatro viviendas en la colonia La Bendición de Dios, de la zona 18 capitalina, cuyo ingreso se ubica sobre el kilómetro 10 de la carretera al Atlántico. Los Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia.

Víctor Gómez, vocero de los rescatistas, explicó que el servicio de emergencia estuvo a cargo del personal de la 50 compañía.

Asimismo, confirmó que el hecho no dejó personas heridas, solo daños materiales. Vecinos calcularon que las pérdidas económicas del siniestro ascienden a unos Q45 mil.

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