 Champions League: Detenidos y heridos en festejos del PSG
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Detenidos y heridos tras clasificación del PSG a la final de Champions League

Una serie de disturbios se produjeron en París y localidades aledañas luego de que el PSG eliminara al Bayer Múnich en semifinales de la Liga de Campeones.

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En París se reportaron disturbios en celebración del PSG finalista de Champions League
En París se reportaron disturbios en celebración del PSG finalista de Champions League / FOTO: EFE

Los disturbios provocados en París por aficionados violentos tras la clasificación anoche del PSG para su segunda final consecutiva de la Liga de Campeones se saldaron con 127 detenidos y 11 heridos, uno de ellos grave, indicó este jueves el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

En declaraciones a la radio Europe 1, Nuñez aseguró que 107 de los arrestos tuvieron lugar en la capital y el resto en las localidades aledañas, al tiempo que señaló que 23 agentes de policía resultaron también heridos, todos ellos leves.

"No podemos acostumbrarnos a esta violencia que empieza a ser habitual", dijo el ministro, que destacó la contundente respuesta policial a "los cientos individuos violentos que cada vez que hay un evento de este tipo provocan incidentes con la policía".

Nuñez señaló que la intervención policial impidió el saqueo de comercios y el intento de bloqueo de la autopista de circunvalación de la capital.

"Este tipo de acciones no las vamos a tolerar, vamos a intervenir de manera sistemática", dijo el ministro, que aseguró que prepararán un dispositivo especial para la noche del próximo día 30, cuando se disputa en Budapest la final del PSG frente al Arsenal.

Para ese día aprovecharán la experiencia del año pasado, cuando los disturbios provocados en la celebración de la primera Liga de Campeones del equipo de la capital francesa se saldaron con 150 detenidos y dos muertos, uno de ellos en París y otro en Dax.

El PSG elimina al Bayern y defenderá su corona en la Champions

PSG y Arsenal disputarán la final de la Champions el 30 de mayo en Budapest, donde los parisinos buscarán su segundo título consecutivo.

Critican al alcalde de París

Nuñez criticó que el alcalde de París, el socialista Emmanuel Grégoire, anunciara unilateralmente, sin concertación con su Ministerio, la creación de una 'fan zone' en la ciudad para la noche de la final.

"En general hay que hablarlo primero con el prefecto de policía", dijo el ministro, que señaló que estudiarán las modalidades de creación de ese espacio para seguir el partido.

Nuñez señaló que tiene que ser posible celebrar los éxitos deportivos sin que eso se traduzca en disturbios, puso como ejemplo lo que sucede en otras grandes capitales europeas o, incluso, en Francia cuando gana la selección nacional y acusó a "un grupo de individuos" de provocarlos en el caso de los triunfos del PSG.

"El Estado siempre les va a responder con firmeza", reiteró el ministro.

Arsenal-PSG, final inédita de Champions League en Budapest

Es la segunda final de la historia del conjunto londinense, que ya jugó el duelo decisivo de 2006, y la tercera del club francés, campeón en una ocasión.

*Información EFE.

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