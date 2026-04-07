Manifestantes bloquean rutas en rechazo al alza de combustibles

Una nueva jornada de protestas se presenta este martes, 7 de abril, por parte de grupos de personas que expresan su rechazo por el impacto que ha tenido en la economía el alza en el precio de los combustibles.
De acuerdo con información compartida por la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), se mantienen al menos tres puntos bloqueados por manifestantes en diferentes carreteras.
El reporte detalla que está cerrado el paso en ambos sentidos en los siguientes sectores:
Ruta CA-14
Km. 210 Centro Universitario de Cobán.
Ruta CA-2 Occidente
Km. 189.3 El Asintal, Retalhuleu.
Ruta RN-16
Km. 72 Cuilapa, Santa Rosa, aldea Puerta Roja.