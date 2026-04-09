Detenido un sospechoso en asalto a camión repartidor

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que este jueves, 9 de abril, fue capturado un hombre señalado de haber participado en un asalto al piloto de un camión repartidor de repostería. El operativo se llevó a cabo en la 16 calle y 10ª avenida de la zona 1, Ciudad de Guatemala.
Según las autoridades, el detenido y dos cómplices, quienes lograron huir, interceptaron al conductor en un sector de la calle Martí, zona 2, para poder despojarlo de sus pertenencias bajo amenazas de muerte.
Se indicó que los desconocidos portaban armas de fuego con las que amedrentaron a su víctima para obligarla a entregar el dinero de la venta del día. En total, le robaron aproximadamente 4 mil quetzales.
La PNC indicó que el operativo se realizó tras la rápida intervención del piloto del camión, quien alertó a los agentes que se encontraban realizando patrullajes de seguridad, lo que permitió activar los protocolos correspondientes y neutralizar al delincuente sin que se registraran heridos.
El presunto asaltante que pudo ser aprehendido registra cinco antecedentes penales por robo agravado, agresión, conspiración y encubrimiento propio, así como por portación ilegal de arma de fuego.
Investigación continúa
Durante la aprehensión del sospechoso, los agentes decomisaron 550 quetzales y un teléfono, mientras que la investigación continúa para localizar el resto de los fondos robados al piloto.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de mantener las acciones necesarias para dar con los otros dos responsables y fortalecer la seguridad.
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PNC frustra asalto y captura a sospechoso en Escuintla
Un presunto asaltante fue recapturado por agentes de la PNC tras un operativo implementado el pasado 1 de abril en la colonia Tierra Verde, municipio de Siquinalá, Escuintla, cuando intentaba cometer un nuevo hecho delictivo.
Se trata de un hombre de 20 años, conocido con el alias "Cañaña", cuya acción fue frustrada gracias a la rápida intervención de los agentes, según confirmó la institución de seguridad.
Tras su detención, las autoridades verificaron sus datos en el sistema y establecieron que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad y orden público.
La referida orden fue emitida el pasado 2 de marzo por un juzgado del departamento de Escuintla.