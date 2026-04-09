Porras expone plan de trabajo ante comisión postuladora

La fiscal general, Consuelo Porras, se presentó este jueves 9 de abril a la sede del Palacio de Justicia como parte de la fase de entrevistas que lleva a cabo la comisión de postulación a los aspirantes en el marco del proceso de elección del titular del Ministerio Público (MP) para el período 2026-2030.
La funcionaria busca ser reelecta para ejercer un tercer período al frente de la fiscalía. En ese sentido, ha avanzado en las distintas etapas que ha desarrollado la postuladora y en esta ocasión presentó su plan de trabajo y respondió preguntas de la referida instancia con respecto a la gestión que pretende desarrollar en la entidad.
Al inicio de su intervención, presentó una reseña de la transformación institucional que se ha dado durante su gestión. Enfatizó que la transformación digital es primordial, así como la unificación del trabajo que se realiza en conjunto con otras entidades para brindar un servicio enfocado en la población.
"El plan que les vengo a presentar es un seguimiento a la mejora continua del Ministerio Público, por cuanto que podemos decir que ya tenemos una cobertura de 340 agencias en todos los municipios del país. Tenemos 149 agencias especializadas en diferentes ramas del derecho, cuatro certificaciones interancionales que permiten eficientar el servicio que se presta y, fundamentalmente, rendir cuentas y generar la transparencia en su labor", expresó.
Porras agregó que el ente investigador cuenta con tres modelos de atención integral, mismos que describió como una conjunción de todos los sectores integrados del sistema de justicia guatemalteco y muchas instituciones del Estado de Gautemala que, según sus palabras, están generando, sin lugar a dudas, un servicio especializado, eficaz y eficiente a la población.
Compartió que se cuenta con un modelo de gestión fiscal "sumamente importante" que ha permitido salidas eficientes al servicio que se presta. También 24 fiscalías de sección encargadas de seguir las denuncias especializadas, cinco unidades especializadas que cuadyuvan a investigaciones de agencias internacionales de los Estados Unidos, como acompañamiento de las averiguaciones en el país. De igual forma, se tiene interconexión con 15 entidades del Estado para eficientar el trabajo y, en ese contexto, se han generado más de 7 millones de consultas a las entidades para utilizar el material en el seguimiento de acciones a cargo del MP.
En cuanto a lo que plantea como objetivos que serían la base para trabajar en los próximos cuatro años, Porras destacó que se busca lograr una justicia pronta y cumplida y garantizar el acceso a la justicia de toda la ciudadanía, sin discriminación. Aseguró que se tiene toda la capacidad instalada para buscar una mejora continua en los servicios que presta el Ministerio Público.
Porras afirma contar con idoneidad para seguir en el puesto
Una de las comisionadas le preguntó a Porras por qué considera que, pese a los cuestionamientos y rechazo social hacia su gestión, reúne las condiciones para continuar en el cargo. Ante esto, defendió su gestión y señaló que cuenta con todos los requisitos establecidos en ley para seguir ejerciendo como fiscal general.
En su exposición, destacó que se debe diferenciar la percepción de la realidad, pues señaló que el MP está siendo auditado a nivel nacional por todas las personas usuarias del sistema y se ha determinado que el 95% de las personas establecen su complacencia de los beneficios que están recibiendo en el sistema de trabajo de esa institución.
"Sobre bases reales, nosotros, de manera personal, hemos manifestado tener todas las capacidades, no solo de conformidad con lo que establece la ley, sino con los requisitos que los candidatos debemos cumplir. En mi caso siempre se han cumplido con todos los requisitos de idoneidad, capacidad y honorabilidad para ocupar el cargo", expresó.
Agregó que en el país hay un monopolio de la acción penal pública que le confiere la Constitución y las leyes del país directamente al Ministerio Público, lo cual hace que las personas que son investigadas no estén de acuerdo con esta institución que tiene a su cargo la investigación y persecución penal.
"Es obvio que quienes son sometidos a una investigación jamás van a estar de acuerdo con la actuación del MP, pero también se debe resaltar el trabajo y honorabilidad. He sido criticada porque no tengo selectividad en mi actuación, sino que he sido regida por la Constitución, sin ver distingo ni sector. Todos están sometidos al mismo tratamiento, siempre y cuando haya una denuncia que nuestra obligación siempre va a ser investigarla y averiguar la verdad", puntualizó.
Rechazo de los pueblos indígenas
Autoridades indígenas que se encontraban en el Palacio de Justicia se colocaron de espaldas en el momento en que la fiscal Consuelo Porras ingresó al recinto como forma de expresar su rechazo a la gestión que ha desarrollado en los últimos ocho años.
Según expresaron los representantes de los pueblos, no creen en lo que dice la funcionaria porque consideran que es evidente que su trabajo se ha basado en una persecución penal selectiva, además de no actuar con objetividad. También señalaron que recientemente se observó, por ejemplo, en elecciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), que tuvo "intromisión".
"A todas luces da cuenta de un actuar no objetivo y no siguiendo el marco de derecho. Por otro lado, ha perseguido y criminalizado a pueblos indígenas, a actores sociales, a la prensa, a jueces que tratan de hacer su trabajo con objetividad. Entonces, no creemos en sus palabras y, por lo tanto, estar de espaldas es rechazar su actuar y no la queremos para que se reelija para un nuevo período", puntualizó una de las representantes de las autoridades indígenas.
* Con información de Omar Solís y Ángel Oliva, Emisoras Unidas.