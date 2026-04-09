 Accidente por poco termina en tragedia en Huehuetenango
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Cámara capta impactante accidente que por poco termina en tragedia en Huehuetenango

Video revela momento en que picop da varias vueltas y expulsa a pasajera en Huehuetenango.

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Video expone aparatoso accidente en Huehuetenango que pudo terminar en tragedia., Captura de pantalla video de X.
Video expone aparatoso accidente en Huehuetenango que pudo terminar en tragedia. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un impactante accidente de tránsito ocurrido en el municipio de La Unión Cantinil, Huehuetenango, ha generado conmoción en redes sociales, luego de que en las últimas horas se viralizara un video captado por una cámara de seguridad.

Las imágenes muestran el momento exacto en que un picop que transportaba pasajeros en la palangana pierde el control mientras descendía por una carretera de terracería. Según se observa, el conductor intenta girar hacia la izquierda en plena pendiente, aparentemente para ingresar a una propiedad, pero la maniobra provoca que el vehículo vuelque de forma violenta.

El automotor da al menos cinco vueltas antes de quedar completamente volcado. Durante el accidente, una mujer sale expulsada del vehículo y cae a escasos metros de donde finalmente se detiene el picop, evitando por poco ser aplastada. El hecho ha sido catalogado por usuarios como "milagroso", debido a la cercanía del desenlace con una posible tragedia.

Aunque en el video se presume que otras personas pudieron haber resultado lesionadas, el ángulo de la cámara no permite confirmarlo con claridad.

El percance ocurrió el pasado 28 de marzo; sin embargo, fue hasta recientemente que el material comenzó a circular masivamente en plataformas digitales, generando preocupación por las condiciones en las que se transportan pasajeros en áreas rurales.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido las causas exactas del accidente. Afortunadamente, no se reportaron heridos de gravedad.

Cifras preocupantes a nivel nacional

Los accidentes de tránsito continúan siendo una de las principales problemáticas en el país. De acuerdo con el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), durante los primeros dos meses de 2026 se registraron 1,368 percances viales a nivel nacional, los cuales dejaron 375 personas fallecidas y 1,356 heridas.

Brenda Santizo, vocera de la institución, indicó que como parte de las acciones para reducir la siniestralidad se han intensificado operativos en distintas rutas del país. En ese mismo período, las autoridades impusieron más de 24 mil sanciones por incumplimientos a la Ley de Tránsito y su Reglamento, además de consignar más de 400 licencias de conducir por diversas infracciones.

El caso ocurrido en Huehuetenango vuelve a poner sobre la mesa los riesgos de transportar personas en condiciones inadecuadas y la necesidad de reforzar las medidas de seguridad vial, especialmente en zonas rurales donde este tipo de prácticas es común.

Accidentes de tránsito dejan 375 fallecidos en solo dos meses de 2026

Según el Departamento de Tránsito de la PNC, los percances han dejado un total de 1 mil 356 heridos.

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