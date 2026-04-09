 Municipalidad de Santa Catarina Pinula dentifica terroristas
Nacionales

Municipalidad usó cámaras con identificación facial para personalizar a quienes quemaron camión recolector

Sebastian Siero, alcalde de Santa Catarina Pinula, explicó que ataques se deben a que recolectores "de camiones viejos" revisaban basura para extorsionar a vecinos, pero señaló que camiones están asegurados, proveen vigilancia y policía está fuertemente armada.

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Responsables de quemar camiones de basura en Santa Catarina Pinula,
Responsables de quemar camiones de basura en Santa Catarina Pinula / FOTO:

El alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastian Siero, informó por medio de un video que publicó en sus redes sociales que mediante a cámaras con identificación facial lograron personalizar a los responsables de quemar un camión recolector de basura en dicha comunidad. 

En el clip, el jefe edil muestra el momento en el que los responsables, identificados como Juan José Cruz Barillas y Douglas Isaac García, llegan con un galón de combustible y se dirigen para rociar el inflamable dentro del camión. Además, informó que durante estos días se estarán llevando a cabo los operativos para ubicar a los responsables. 

Siero explicó que estos ataques se derivan de las acciones desde esa comuna para combatir el crimen organizado en Santa Catarina Pinula. Informó que detectaron que los recolectores de "los camiones viejos" forman parte de una organización criminal que revisa la basura de los vecinos para poder extorsionarlos. 

Por tal motivo, se contrataron servicios nuevos y que brinden seguridad y manejo responsable de los desechos; sin embargo, destaca que esto derivó una serie de ataques, ya que es el segundo camión recolector que ha sido quemado. 

Acciones en Santa Catarina Pinula en pro de la seguridad 

El jefe edil agregó que este tipo de ataques se observa también a nivel nacional, pero indicó que en dicha comuna buscan combatir la criminalidad, para lo que destacó tres acciones:

  1. Asegurados: los bienes y propiedades de la comuna están protegidos por un seguro.
  2. Vigilancia: el municipio está en constante vigilancia por medio de cámaras de última generación.
  3. Policía Municipal equipada: Siero indicó que la policía municipal está fuertemente armada para combatir criminalidad. 

Finalmente, Siero pidió a vecinos de Santa Catarina Pinula que denuncien si tienen información sobre el paradero de los responsables de los ataques contra camiones recolectores. 

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