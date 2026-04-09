 Verificación de Bienestar Animal en granja de USAC
Nacionales

Unidad de Bienestar Animal hace verificación en hospital veterinario de la Usac

La Unidad de Bienestar Animal evidenció la necesidad de mejorar la alimentación e hidratación, especialmente en el área de porcinos.

Compartir:
Personal de la Unidad de Bienestar Animal verifica condiciones de los animales en la Usac., Ministerio de Agricultura
Personal de la Unidad de Bienestar Animal verifica condiciones de los animales en la Usac. / FOTO: Ministerio de Agricultura

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) encabezó una inspección en el Hospital Veterinario de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) con el propósito de constatar el bienestar de los animales y las condiciones de sus instalaciones. Esto ocurre tras la reciente toma del campus central por parte de encapuchados.

La verificación del estado de las distintas especies en el recinto universitario generó expectativas luego de que días antes se reportara un intento fallido de ingreso al personal de la Unidad de Bienestar Animal para llevar a cabo la supervisión.

Durante la reciente visita, los equipos recorrieron la granja experimental. Observaron de cerca las áreas asignadas a bovinos, acuicultura, caprinos y porcinos, evaluando cada espacio para determinar la salud y el ambiente de los ejemplares. Este trabajo tenía como prioridad identificar cualquier área de mejora posible dentro de los procedimientos y manejo diario de los animales.

Identifican necesidades en el área de porcinos

Como resultado del análisis, el equipo señaló aspectos puntuales a corregir, especialmente en la sección destinada a los porcinos. La inspección subrayó la urgencia de optimizar los esquemas de alimentación e hidratación de estos animales para asegurar su adecuada atención y calidad de vida.

El informe técnico elaborado durante el recorrido enfatizó que esta área requiere una atención inmediata, subrayando que la mejora de alimentación e hidratación no solo es fundamental para el bienestar animal sino un requisito que debe cumplirse de inmediato para superar las condiciones actuales detectadas.

Supervisión con acompañamiento de la PDH

La diligencia no se limitó exclusivamente al personal del MAGA. Representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria estuvieron presentes como observadores. Esta coordinación interinstitucional y académica se dio como parte de las medidas de transparencia del procedimiento.

La presencia de los estudiantes y representantes independientes fortaleció la supervisión, asegurando que el proceso se realizara de forma objetiva.

* Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Capturan a 12 hombres en un puesto de narcomenudeo de la zona 2 de Cobánt
Nacionales

Capturan a 12 hombres en un puesto de narcomenudeo de la zona 2 de Cobán

07:43 AM, Abr 11
Confusión por supuesto inicio de negociaciones entre Irán y EE. UU. en Pakistánt
Internacionales

Confusión por supuesto inicio de negociaciones entre Irán y EE. UU. en Pakistán

08:07 AM, Abr 11
Incendio consume un depósito de tarimas en Lo De Fuentest
Nacionales

Incendio consume un depósito de tarimas en Lo De Fuentes

07:19 AM, Abr 11
Video muestra el momento en que mujer mata a tiros a dos motoladrones que pretendían asaltarlat
Viral

Video muestra el momento en que mujer mata a tiros a dos motoladrones que pretendían asaltarla

08:37 AM, Abr 11
Méndez-Laing anota y el MK Dons se acerca al ascensot
Deportes

Méndez-Laing anota y el MK Dons se acerca al ascenso

09:55 AM, Abr 11

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026DestacadasSemana Santa#liganacionalNoticias de GuatemalaIránEstados UnidosEE.UU.Liga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos