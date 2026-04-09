Verificación de Bienestar Animal en granja de USAC

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) encabezó una inspección en el Hospital Veterinario de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) con el propósito de constatar el bienestar de los animales y las condiciones de sus instalaciones. Esto ocurre tras la reciente toma del campus central por parte de encapuchados.
La verificación del estado de las distintas especies en el recinto universitario generó expectativas luego de que días antes se reportara un intento fallido de ingreso al personal de la Unidad de Bienestar Animal para llevar a cabo la supervisión.
Durante la reciente visita, los equipos recorrieron la granja experimental. Observaron de cerca las áreas asignadas a bovinos, acuicultura, caprinos y porcinos, evaluando cada espacio para determinar la salud y el ambiente de los ejemplares. Este trabajo tenía como prioridad identificar cualquier área de mejora posible dentro de los procedimientos y manejo diario de los animales.
Identifican necesidades en el área de porcinos
Como resultado del análisis, el equipo señaló aspectos puntuales a corregir, especialmente en la sección destinada a los porcinos. La inspección subrayó la urgencia de optimizar los esquemas de alimentación e hidratación de estos animales para asegurar su adecuada atención y calidad de vida.
El informe técnico elaborado durante el recorrido enfatizó que esta área requiere una atención inmediata, subrayando que la mejora de alimentación e hidratación no solo es fundamental para el bienestar animal sino un requisito que debe cumplirse de inmediato para superar las condiciones actuales detectadas.
Supervisión con acompañamiento de la PDH
La diligencia no se limitó exclusivamente al personal del MAGA. Representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria estuvieron presentes como observadores. Esta coordinación interinstitucional y académica se dio como parte de las medidas de transparencia del procedimiento.
La presencia de los estudiantes y representantes independientes fortaleció la supervisión, asegurando que el proceso se realizara de forma objetiva.
* Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7