Roban moto de estudiante del Conservatorio de Música

Un video que circula en redes sociales evidencia el momento en que un sujeto roba una motocicleta estacionada frente al Conservatorio Nacional de Música, ubicado en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala. El hecho ha causado indignación por la facilidad y rapidez con la que se cometió el delito.
En las imágenes se observa a un individuo que camina con aparente normalidad por la banqueta, como cualquier peatón. Sin levantar sospechas, se aproxima al lugar donde se encontraba estacionada la motocicleta. En cuestión de segundos, el sujeto manipula el vehículo y logra retirarlo sin mayor dificultad.
Posteriormente, el hombre se lleva la motocicleta caminando por varias calles del sector, sin que nadie intervenga. La escena ha generado preocupación entre ciudadanos, quienes señalan la vulnerabilidad en áreas transitadas del centro capitalino.
Motocicleta pertenece a estudiante del Conservatorio Nacional de Música
Según se informó, la motocicleta pertenece a un estudiante del Conservatorio Nacional de Música, quien utilizaba el vehículo como su principal medio de transporte para asistir a sus clases. El automotor, con placas de circulación M-016HDY, es buscado por la víctima, quien solicita apoyo a la población para ubicarlo.
El afectado ha pedido que cualquier información sobre el paradero de la motocicleta sea reportada a las autoridades correspondientes. Hasta el momento, no se han reportado capturas vinculadas a este caso.
El hecho ha generado múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios exigen mayor seguridad y presencia policial en la zona para prevenir este tipo de delitos que afectan a estudiantes y vecinos del área.