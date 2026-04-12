Caso Gerardi: MP pide medidas sustitutivas para implicado

La Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP) solicitó al Tribunal de Mayor Riesgo "D" que se programe una audiencia de revisión de medidas de coerción a favor de Darío Morales García, quien fue enviado a juicio por su presunta participación en el asesinato de monseñor Juan José Gerardi. El hecho ocurrió en 1998 después de que el religioso presentara un informe de memoria histórica acerca de las masacres cometidas contra población civil, en el marco del conflicto armado interno.
De acuerdo a la información obtenida, el MP le pidió al referido tribunal que se programe una audiencia en la cual se le otorguen medidas sustitutivas a Morales García, esto a pesar de que el sindicado enfrenta el delito de ejecución extrajudicial en grado de complicidad, que no cuenta con ese beneficio.
Sin embargo, la audiencia de esta etapa en el caso Gerardi aún no ha sido programada, debido a que la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) planteó una recusación en contra del vocal primero del Tribunal de Mayor Riesgo "D". Cabe resaltar que la ODHAG funge como querellante adhesivo en el proceso judicial que se lleva por este caso.
En consecuencia, el expediente fue enviado a la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo para el trámite correspondiente. Sin embargo, cuando la documentación llegó a la referida instancia, dos magistrados se excusaron de conocer la acción.
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Los delitos de Morales García en el caso Gerardi
La acción presentada por la ODHAG será resuelta hasta que la sala se integre quede integrada con los magistrados suplentes, por ello, la audiencia de revisión de medidas de coerción en el Tribunal de Mayor Riesgo "D" no podrá evacuarse, hasta que no se resuelvan estas dos acciones en la referida instancia.
Darío Morales García fue enviado a juicio por los delitos de ejecución extrajudicial en grado de complicidad y falso testimonio. La medida fue dictada por la jueza de Mayor Riesgo "A", Avelina Cruz Toscano.
Según las investigaciones, el día que fue asesinado Monseñor Gerardi, el acusado era integrante del Estado Mayor Presidencial. En esa condición, el señalado habría llegado al escenario del crimen para tomar fotografías del cuerpo y de la escena.
El segundo delito que enfrenta tiene que ver con señalamientos de habría mentido en su declaración durante el desarrollo de las investigaciones, con el objetivo de desviar las pesquisas.
Con información del periodista Ángel Oliva, de Emisoras Unidas 89.7 FM.