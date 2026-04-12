Expresan luto por muerte de dos médicos tras accidente vial

Un accidente de tránsito en el kilómetro 114 de la ruta a Las Verapaces, carretera CA-14, cobró la vida de dos médicos identificados como Adinia Steicy González Xoy y Óscar Emilio Duarte Sandoval, ambos de 33 años, aproximadamente. La primera de las víctimas es originaria de Cobán, Alta Verapaz, mientras el segundo de los mencionados es originario de la ciudad de Guatemala.
La noticia del deceso causó tristeza en el gremio de la medicina en Guatemala, lo que quedó manifestado en una esquela que compartieron en una fan page especializada, identificada como Soy Médico 502. "Un profundo pesar invade al gremio médico guatemalteco al conocer este tipo de noticias: tantas ilusiones, sueños, sacrificios y esperanzas que se apagan en un instante", lamentaron en ese perfil de Facebook.
El accidente que cobró la vida de ambos médicos ocurrió en el municipio de Morazán, departamento de El Progreso. La Unidad de Protección y Seguridad Vial del Ministerio de Comunicaciones (PROVIAL-CIV) confirmó la muerte de dos personas en el incidente, mediante un reporte por sus canales oficiales.
La Asociación Médica de Alta Verapaz publicó una esquela en sus canales oficiales, lamentando el deceso de Adinia González. En el mensaje, la entidad hizo llegar sus más sentidas condolencias a familiares y amigos.
De la misma forma, una asociación de vecinos de Villa Nueva expresó dolor la muerte de Óscar Duarte. En el mensaje, informaron que el cuerpo del galeno está siendo velado en una funeraria de la zona 9 capitalina, frente al Reloj de Flores.
"Agradecemos profundamente sus oraciones y muestras de solidaridad en estos momentos de profundo pesar", expresaron los vecinos.
Médicos iban a bordo de una camioneta
Según las imágenes compartidas por PROVIAL-CIV, ambas víctimas viajaban a bordo de una camioneta agrícola, cuando por causas que se desconocen se accidentó. Frente al vehículo también quedó un camión del transporte pesado que iba en el sentido contrario.
El vehículo pesado tenía el frente totalmente destruido, al igual que el automotor de los galenos. PROVIAL-CIV informó que después del accidente fue necesario trasladar a una tercera persona a un centro asistencial, a causa de la gravedad de las heridas que sufrió.
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