 No descartan más casos de sarampión después de Semana Santa
Nacionales

Advierten posible aumento de casos de sarampión tras Semana Santa

Expertos consideran que esta semana se podrían incrementar los contagios de sarampión, tomando en cuenta el periodo de incubación.

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Las autoridades invitaron a la población para que acuda a los servicios de salud para vacunarse contra el sarampión., Archivo.
Las autoridades invitaron a la población para que acuda a los servicios de salud para vacunarse contra el sarampión. / FOTO: Archivo.

Autoridades del Ministerio de Salud y Asistencia Social no descartaron que la presente semana se incrementen los números en el tema de los contagios de sarampión, a causa del asueto de la Semana Santa. La epidemióloga, Erika Gaitán, consideró que en la cartera salubrista está listos para este repunte y que la causa del mismo podrían ser las aglomeraciones que se registraron en durante el asueto.

Gaitán, que funge como responsable de la vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunación de la catera salubrista, señaló que el período de incubación del virus del sarampión es de siete a catorce días. La experta calculó que esta semana se podrían tener más brotes, calculando el tiempo de incubación del virus.

"Nosotros si estamos preparados para tener un incremento probable de casos durante esta semana o quizás la próxima semana, tomando en cuenta los siete a catorce días que la población podría estar incubando", explicó la doctora.

Gaitán agregó que durante la Semana Santa el sector salubrista mantuvo servicios de prevención por esta enfermedad, dando atención incluso durante el asueto. Según la funcionaria, hubo población guatemalteca que si acudió durante esos días a las sedes de salud para ser beneficiadas con los servicios que se prestaron.

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Números más actuales del sarampión

Gaitán reveló que, actualmente, la enfermedad supera los 4 mil 100 casos en el territorio nacional. Añadió que se mantiene el número de dos niños fallecidos, quienes tenían menos de un año, por lo que continuarán con las acciones de prevención.

Previniendo la situación, Gaitán recordó las acciones de prevención realizadas antes del asueto, recalcando que se hicieron invitaciones a la población para que llegarán a recibir los servicios del Ministerio de Salud.

"Estamos listos, previendo que pueda haber un incremento de casos, derivado del periodo de incubación", resaltó la experta.

De acuerdo con registros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Guatemala ocupa el primer lugar de la región con más casos registrados de sarampión. Ante esos datos, la cartera salubrista instó a la población a vacunarse, argumentando que esa es la mejor protección para evitar el sarampión. 

Con información de la periodista Karla Marroquín, de Emisoras Unidas 89.7 FM.

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