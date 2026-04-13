Elección de Fiscal: Inicia calificación de candidatos

La Comisión de Postulación para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2026-2030 comenzó este lunes, 13 de abril, con la fase de evaluación de expedientes bajo los lineamientos definidos en la tabla de gradación. La calificación máxima que podrán obtener los aspirantes es de 100 puntos.
La reunión de los integrantes de esta instancia comenzó en horas de la mañana. Poco después del mediodía habían sido evaluados cuatro expedientes, de los cuales ninguno había logrado sobrepasar la línea de corte para ser tomado en cuenta en la integración de la nómina final, que es de 75 puntos.
Tras aplicar el proceso de evaluación y ponderación de los expedientes, se asignaron las siguientes calificaciones a los aspirantes:
- Mynor Francisco Hernández, 62.35 puntos.
- Walfred Orlando Rodríguez Tórtola, 45.6 puntos.
- Juan Luis Polanco Santizo, 43.6 puntos.
- Walter Brener Vásquez Gómez, 53.53 puntos.
Tabla de gradación
La tabla de gradación elaborada por la comisión de postulación asigna las siguientes calificaciones en cada uno de los rubros:
Elección de fiscal general período 2026-2030
Tabla de gradación
|Aspecto a evaluar
|Calificación
|Méritos académicos
|Punteo máximo: 28
|Estudios universitarios
|10 puntos
|Docencia universitaria
|8 puntos
|Participación en eventos académicos
|4 puntos
|Publicaciones académicas
|4 puntos
|Méritos académicos
|2 puntos
|Méritos profesionales
|Punteo máximo: 70
|Experiencia profesional en materia penal o el sector justicia
|50 puntos
|Experiencia en la administración pública o privada
|10 puntos
|Entrevista
|10 puntos
|Prueba psicométrica
|no tiene ponderación, pero es requisito
|Méritos de proyección humana
|Punteo máximo: 2
|Desarrollo humano, vocación de servicio o liderazgo
|2 puntos
|Méritos éticos
|No son ponderables, según resolución de la Corte de Constitucionalidad
|Fuente: Guatemala Visible
Resaltan importancia de elección de fiscal
El proceso de elección de fiscal general continúa avanzando. La semana pasada concluyó la fase de entrevistas a los aspirantes. Al respecto se refirió hoy Patricia Gámez, integrante de la comisión de postulación a fiscal general y presidenta del Colegio de Abogados y Notarios, durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, donde señaló que la percepción fue la esperada por los comisionados durante el desarrollo de estas audiencias públicas a postulantes.
Agregó que se presentaron indicios de evasión de preguntas en el caso de algunos postulantes; sin embargo, en general, consideró que se lograron buenas respuestas. Añadió que la comisión sigue con el cronograma establecido y espera este viernes poder elaborar la lista de seis perfiles bajo criterios de idoneidad, trayectoria y honorabilidad.
En tanto, el presidente Bernardo Arévalo afirmó este lunes que el próximo fiscal general deberá tener como prioridad "rescatar" al Ministerio Público, en medio del proceso de relevo de Consuelo Porras Argueta.
"Lo que el país necesita es una persona que rescate a la Fiscalía de los abusos a los que fue sujeta como parte de su cooptación por parte de las redes criminales, y que restablezca la capacidad de funcionar de una manera efectiva e independiente", expuso el gobernante en una rueda de prensa.
Las palabras de Arévalo tienen lugar de cara a la elección esta semana de seis candidatos al cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público, quienes serán designados este viernes por una comisión de postulación. Posterior de ese listado, el mandatario escogerá al nuevo fiscal general para el período 2026-2030.
El cargo es ocupado, desde hace ocho años, por la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras Argueta, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de supuesta corrupción.
Porras Argueta, quien busca su reelección y quien ha intentado en reiteradas ocasiones derribar el Gobierno de Arévalo de León, es un "peligro" para Guatemala y no tiene posibilidades de mantenerse en el puesto, según indicó este lunes el mismo mandatario.
"No hay ninguna posibilidad de ratificarla en el cargo. Ella no es idónea sino que es peligrosa para Guatemala", aseveró el gobernante.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7