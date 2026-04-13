 Elección de Fiscal: Inicia calificación de candidatos
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Elección de fiscal: Comienza fase de calificación de candidatos

La comisión de postulación realiza la evaluación de expedientes tomando como base la tabla de gradación.

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La comisión de postulación para elección de fiscal general comenzó este lunes, 13 de abril, con la fase de calificación de expedientes de aspirantes., Omar Solís/Emisoras Unidas
La comisión de postulación para elección de fiscal general comenzó este lunes, 13 de abril, con la fase de calificación de expedientes de aspirantes. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

La Comisión de Postulación para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2026-2030 comenzó este lunes, 13 de abril, con la fase de evaluación de expedientes bajo los lineamientos definidos en la tabla de gradación. La calificación máxima que podrán obtener los aspirantes es de 100 puntos.

La reunión de los integrantes de esta instancia comenzó en horas de la mañana. Poco después del mediodía habían sido evaluados cuatro expedientes, de los cuales ninguno había logrado sobrepasar la línea de corte para ser tomado en cuenta en la integración de la nómina final, que es de 75 puntos.

Tras aplicar el proceso de evaluación y ponderación de los expedientes, se asignaron las siguientes calificaciones a los aspirantes:

  • Mynor Francisco Hernández, 62.35 puntos.
  • Walfred Orlando Rodríguez Tórtola, 45.6 puntos.
  • Juan Luis Polanco Santizo, 43.6 puntos.
  • Walter Brener Vásquez Gómez, 53.53 puntos.

Tabla de gradación

La tabla de gradación elaborada por la comisión de postulación asigna las siguientes calificaciones en cada uno de los rubros:

Elección de fiscal general período 2026-2030

Tabla de gradación

Aspecto a evaluar Calificación
Méritos académicos Punteo máximo: 28
Estudios universitarios 10 puntos
Docencia universitaria 8 puntos
Participación en eventos académicos 4 puntos
Publicaciones académicas 4 puntos
Méritos académicos 2 puntos
Méritos profesionales Punteo máximo: 70
Experiencia profesional en materia penal o el sector justicia 50 puntos
Experiencia en la administración pública o privada 10 puntos
Entrevista 10 puntos
Prueba psicométrica no tiene ponderación, pero es requisito
Méritos de proyección humana Punteo máximo: 2
Desarrollo humano, vocación de servicio o liderazgo 2 puntos
Méritos éticos
No son ponderables, según resolución de la Corte de Constitucionalidad
Fuente: Guatemala Visible

Resaltan importancia de elección de fiscal

El proceso de elección de fiscal general continúa avanzando. La semana pasada concluyó la fase de entrevistas a los aspirantes. Al respecto se refirió hoy Patricia Gámez, integrante de la comisión de postulación a fiscal general y presidenta del Colegio de Abogados y Notarios, durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, donde señaló que la percepción fue la esperada por los comisionados durante el desarrollo de estas audiencias públicas a postulantes.

Agregó que se presentaron indicios de evasión de preguntas en el caso de algunos postulantes; sin embargo, en general, consideró que se lograron buenas respuestas. Añadió que la comisión sigue con el cronograma establecido y espera este viernes poder elaborar la lista de seis perfiles bajo criterios de idoneidad, trayectoria y honorabilidad.

En tanto, el presidente Bernardo Arévalo afirmó este lunes que el próximo fiscal general deberá tener como prioridad "rescatar" al Ministerio Público, en medio del proceso de relevo de Consuelo Porras Argueta.

"Lo que el país necesita es una persona que rescate a la Fiscalía de los abusos a los que fue sujeta como parte de su cooptación por parte de las redes criminales, y que restablezca la capacidad de funcionar de una manera efectiva e independiente", expuso el gobernante en una rueda de prensa.

Las palabras de Arévalo tienen lugar de cara a la elección esta semana de seis candidatos al cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público, quienes serán designados este viernes por una comisión de postulación. Posterior de ese listado, el mandatario escogerá al nuevo fiscal general para el período 2026-2030.

El cargo es ocupado, desde hace ocho años, por la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras Argueta, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de supuesta corrupción.

Porras Argueta, quien busca su reelección y quien ha intentado en reiteradas ocasiones derribar el Gobierno de Arévalo de León, es un "peligro" para Guatemala y no tiene posibilidades de mantenerse en el puesto, según indicó este lunes el mismo mandatario.

"No hay ninguna posibilidad de ratificarla en el cargo. Ella no es idónea sino que es peligrosa para Guatemala", aseveró el gobernante.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

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