Fuga de cloro en zona 16 moviliza a cuerpos de socorro

Una fuga de cloro registrada en el tanque de abastecimiento de agua ubicado en la 26 avenida de la colonia San Gaspar, zona 16 de la Ciudad de Guatemala, generó una rápida movilización de los Bomberos Voluntarios tras múltiples llamadas de auxilio recibidas al número de emergencia de la institución.
Elementos de la estación central fueron destacados de inmediato al lugar, donde técnicos en urgencias médicas brindaron los primeros auxilios a un hombre que presentaba signos de intoxicación por inhalación de cloro, por lo que fue necesario administrarle oxigenoterapia en el sitio.
Víctor Gómez, vocero de la entidad de socorro, explicó que debido a la naturaleza del incidente, se solicitó el apoyo de la sección de Materiales Peligrosos. Los especialistas ingresaron al área afectada y, tras la inspección correspondiente, determinaron que la fuga provenía del difusor del cilindro de cloro.
Luego de concluir con la evaluación, los socorristas procedieron a cerrar completamente la válvula del recipiente, logrando controlar la fuga y evitar mayores riesgos para los vecinos del sector.
Las autoridades no reportaron más personas afectadas, mientras que la situación quedó bajo control tras la intervención oportuna de los socorristas.
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Accidente químico en zona 11
Un derrame de un tambo de ácido nítrico fue controlado el pasado 7 de abril en el interior de una empresa ubicada en la 15 avenida 9-68, colonia Carabachel, zona 11 de la Ciudad de Guatemala. Los Bomberos Voluntarios confirmaron que tres personas resultaron lesionadas en el marco de este accidente químico.
El incidente fue atendido por personal de la sección de materiales peligrosos, que realizó las labores de contención de la sustancia para impedir su propagación y reducir riesgos en el área, evitando mayores complicaciones.
Como resultado del hecho, tres personas resultaron con quemaduras en diferentes regiones del cuerpo tras haber tenido contacto con este compuesto. Los afectados fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica.
Las autoridades no han brindado mayores detalles sobre las causas del derrame; sin embargo, destacaron que la oportuna respuesta permitió controlar la situación y prevenir consecuencias más graves.