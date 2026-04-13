Arévalo envía mensaje a nuevos magistrados de CC

El presidente de la república, Bernardo Arévalo, se refirió este lunes 13 de abril a la toma de posesión de los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), prevista para mañana, y llamó a los funcionarios de justicia a trabajar en beneficio de la población y asumir los retos pendientes en el país.
"Mañana toma posesión la nueva Corte de Constitucionalidad, máxima institución garante de nuestro sistema de justicia. Quiero entregarle un mensaje a los nuevos magistrados que asumirán esta gran responsabilidad al servicio del pueblo", dijo el mandatario durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura.
Señaló que son muchos los temas pendientes u tantos los cuestionamientos a un sistema que requiere cambios importantes, pero consideró que se debe empezar por escuchar estos aspectos y volver a la posición de una corte que ocupa un lugar central en el sistema jurídico guatemalteco. De igual forma, resaltó la importancia de ayudar a fortalecer las instituciones y la democracia, una tarea que describió como permanente y que requiere el mayor compromiso de todos.
"Mi llamado es a asumir estos desafíos y aspectos pendientes como una oportunidad para fortalecer la ruta de avances que nuestro país demanda. Una nueva corte que asuma la trascendencia del papel que juega, que no aspire a ser un árbitro de todos los conflictos y que, al mismo tiempo, sepa cuidar de los fundamentos constitucionales de nuestra democracia y nuestro espíritu republicano es vital", enfatizó.
Finalmente, el mandatario aseguró que en su gobierno los togados verán a un aliado para seguir adelante en este camino.
Congreso juramenta a magistrados de la Corte de Constitucionalidad
En el Congreso de la República se llevó a cabo el pasado 24 de marzo la sesión solemne donde se realizó la juramentación de fidelidad ante la Constitución Política de la República de los magistrados titulares y suplentes electos de la Corte de Constitucionalidad para el período 2026-2031.
Al hemiciclo parlamentario acudieron los legisladores de diferentes bancadas, así como invitados especiales, incluyendo a representantes del cuerpo diplomático, para ser testigos de este evento trascendental.
En medio de aplausos y mensajes de felicitación, los profesionales electos para integrar la IX magistratura ingresaron para ocupar el área central del recinto. Tras ello, se realizó la entonación del himno nacional.
En tanto, el presidente del Congreso, Luis Contreras, brindó un discurso previo a la juramentación, en el marco del cual destacó el papel del organismo que representa en temas de interés general, señaló la importancia de la alternancia de poderes e instó a los funcionarios judiciales a ejercer su labor de manera imparcial.