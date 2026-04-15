 Médicos de EE. UU. realizarán jornada gratuita en Retalhuleu
Nacionales

Pacientes podrán acceder a cirugías gratuitas en jornada médica en Retalhuleu

La Fundación Ayusa y el Club Rotario Retalhuleu anunciaron una jornada médica en el Hospital Nacional de la localidad que estará a cargo de profesionales de EE. UU.

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Imagen ilustrativa, de archivo: EFE
Imagen ilustrativa / FOTO: de archivo: EFE

La Fundación Ayusa, en coordinación con el Club Rotario de Retalhuleu, llevará a cabo una nueva jornada médica en el Hospital Nacional de Retalhuleu del 10 al 15 de mayo, con el apoyo de un grupo de médicos provenientes de Tucson, Estados Unidos.

Durante esta actividad se brindarán procedimientos quirúrgicos gratuitos en distintas especialidades, entre ellos cirugías de hernias, vasectomías, ligamento de trompas y corrección de cirugías previas, beneficiando a pacientes de escasos recursos.

También se realizarán exámenes por parte de los profesionales, incluidos ginecólogos y urólogos, a todos los pacientes que lo requieran, aseguró Silvana Ayuso, quien forma parte de la referida fundación.

La entrevistada explicó que se atenderá pacientes a partir de los seis meses de edad hasta adultos mayores. "Están invitados todos a participar. Hay casos de niños que ya nacen con hernias y hay también jóvenes y adultos que trabajan acarreando bultos o en ciertas labores que les pueden generar (problemas de salud) como hernias", dijo.

"Vale la pena que la gente aproveche esta oportunidad. Es importante que lleguen y sean evaluados por estos médicos de Estados Unidos que traen mucho conocimiento y traen la malla que se les pone en la herida (tras operación por hernia) para detener los músculos. Muchas veces en ciertos hospitales no hay dinero para estos materiales, cuestan aproximadamente 3 mil dólares, y ellos nos los traen a regalar", agregó Ayuso.

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Evaluaciones previas

Como parte del proceso de atención, el 10 de mayo se realizarán las evaluaciones médicas a las personas que deseen optar a una de las cirugías, con el fin de determinar su elegibilidad y programación dentro de la jornada.

Los organizadores destacaron que esta iniciativa busca mejorar la calidad de vida de los pacientes y fortalecer la cooperación médica internacional en beneficio de la población retalteca.

Contacto para pacientes

Las personas interesadas en ser atendidas durante la jornada médica podrán comunicarse a los siguientes números telefónicos para concertar la cita respectiva: 52019757, 55507060, 40122016 o 25223030.

Si en caso no les es posible hacer la llamada con anticipación, los guatemaltecos podrán presentarse directamente en el hospital el 10 de mayo para la fase de evaluación.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

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