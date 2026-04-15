 Bus extraurbano provoca caos en carretera a El Salvador
Nacionales

Captan en video a bus extraurbano que puso en peligro a conductores y peatones en carretera a El Salvador

Bus extraurbano que provocó momentos de pánico en carretera a El Salvador fue enviado a un predio municipal.

Compartir:
Graban a piloto de bus realizando maniobras peligrosas., Captura de pantalla video de Facebook.
Graban a piloto de bus realizando maniobras peligrosas. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.

Un video difundido en redes sociales ha generado indignación al evidenciar la conducta imprudente de un piloto de bus extraurbano que puso en riesgo a pasajeros, conductores y peatones en el kilómetro 14.5 de la carretera a El Salvador.

En la grabación se observa cómo la unidad se desplaza de un carril a otro de forma temeraria, a punto de impactar el vehículo de una mujer que documentó el incidente. Según se aprecia, el ayudante del bus, al notar que estaba siendo grabado, lanza insultos contra la conductora.

Segundos después, el piloto dirige el bus hacia el automóvil, afortunadamente la conductora logra frenar para evitar el impacto. La situación se torna aún más peligrosa cuando, de manera abrupta, el conductor de la unidad de transporte invade el carril derecho, acercándose a la banqueta donde caminaban dos mujeres, quienes se ven obligadas a apartarse rápidamente para evitar ser arrolladas.

La denuncia que acompaña el video cuestiona la responsabilidad de quienes operan este tipo de transporte:

Increíble que este tipo de personas sean los encargados detrás del volante de trasladar a las personas a sus hogares ‘seguros’. ¿Hasta cuándo los dueños de buses van a permitir que sus pilotos y ayudantes hagan lo que quieran en las calles?", señala el mensaje.

Tras la difusión del video y las denuncias en redes sociales, en menos de 24 horas, el alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, confirmó que la unidad fue consignada y trasladada a un predio municipal.

Bus pertenece a Transportes Ximena

En el material también se identifica que la unidad pertenece a Transportes Ximena, empresa que opera rutas desde el noroccidente hacia el departamento de Guatemala.

Este señalamiento ocurre en medio de antecedentes recientes. En agosto de 2025, la Dirección General de Transportes (DGT) condenó la actuación del propietario de Transportes Ximena, luego de que uno de sus pilotos operara un bus con licencia vencida, poniendo en riesgo a los usuarios.

En ese caso, la unidad —con placas C-029BLZ— estuvo involucrada en un percance en el kilómetro 25 de la misma ruta, en el carril de ingreso a la ciudad de Guatemala, que dejó tres personas lesionadas. Aunque el bus contaba con licencia de porteador y seguro obligatorio vigentes, se determinó que el conductor no tenía licencia válida al momento del incidente, además de registrar sanciones previas.

Impactantes videos captan violento choque entre patrulla de la PNC y vehículo en la ruta CA-2

Se viralizan videos del fuerte accidente entre patrulla de la PNC y auto particular en Retalhuleu.

La DGT recordó entonces que los propietarios de unidades de transporte tienen la obligación de garantizar que sus pilotos cumplan con todos los requisitos legales y normas de tránsito, con el fin de resguardar la seguridad de los usuarios y de la población en general.

En Portada

CSJ renueva excedencia a Villeda para continuar en Gobernaciónt
Nacionales

CSJ renueva excedencia a Villeda para continuar en Gobernación

01:39 PM, Abr 15
Ex presos políticos exigen a postuladora del MP integrar nómina con aspirantes íntegrost
Nacionales

"Ex presos políticos" exigen a postuladora del MP integrar nómina con aspirantes íntegros

11:47 AM, Abr 15
El guatemalteco que cocina para Lady Gaga: la historia del chef que triunfa en el restaurante familiart
Farándula

El guatemalteco que cocina para Lady Gaga: la historia del chef que triunfa en el restaurante familiar

11:57 AM, Abr 15
La Casa Blanca presenta los planes de Trump para erigir un arco del triunfo en Washingtont
Internacionales

La Casa Blanca presenta los planes de Trump para erigir un arco del triunfo en Washington

01:34 PM, Abr 15
Solo nos sirve ganar: Ana Lucía Martínez y el reto de Guatemala ante Costa Ricat
Deportes

"Solo nos sirve ganar": Ana Lucía Martínez y el reto de Guatemala ante Costa Rica

09:31 AM, Abr 15

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026DestacadasSemana Santa#liganacionalEE.UU.Liga NacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosIrán
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos