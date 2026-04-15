Bus extraurbano provoca caos en carretera a El Salvador

Un video difundido en redes sociales ha generado indignación al evidenciar la conducta imprudente de un piloto de bus extraurbano que puso en riesgo a pasajeros, conductores y peatones en el kilómetro 14.5 de la carretera a El Salvador.
En la grabación se observa cómo la unidad se desplaza de un carril a otro de forma temeraria, a punto de impactar el vehículo de una mujer que documentó el incidente. Según se aprecia, el ayudante del bus, al notar que estaba siendo grabado, lanza insultos contra la conductora.
Segundos después, el piloto dirige el bus hacia el automóvil, afortunadamente la conductora logra frenar para evitar el impacto. La situación se torna aún más peligrosa cuando, de manera abrupta, el conductor de la unidad de transporte invade el carril derecho, acercándose a la banqueta donde caminaban dos mujeres, quienes se ven obligadas a apartarse rápidamente para evitar ser arrolladas.
La denuncia que acompaña el video cuestiona la responsabilidad de quienes operan este tipo de transporte:
Increíble que este tipo de personas sean los encargados detrás del volante de trasladar a las personas a sus hogares ‘seguros’. ¿Hasta cuándo los dueños de buses van a permitir que sus pilotos y ayudantes hagan lo que quieran en las calles?", señala el mensaje.
Tras la difusión del video y las denuncias en redes sociales, en menos de 24 horas, el alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, confirmó que la unidad fue consignada y trasladada a un predio municipal.
Bus pertenece a Transportes Ximena
En el material también se identifica que la unidad pertenece a Transportes Ximena, empresa que opera rutas desde el noroccidente hacia el departamento de Guatemala.
Este señalamiento ocurre en medio de antecedentes recientes. En agosto de 2025, la Dirección General de Transportes (DGT) condenó la actuación del propietario de Transportes Ximena, luego de que uno de sus pilotos operara un bus con licencia vencida, poniendo en riesgo a los usuarios.
En ese caso, la unidad —con placas C-029BLZ— estuvo involucrada en un percance en el kilómetro 25 de la misma ruta, en el carril de ingreso a la ciudad de Guatemala, que dejó tres personas lesionadas. Aunque el bus contaba con licencia de porteador y seguro obligatorio vigentes, se determinó que el conductor no tenía licencia válida al momento del incidente, además de registrar sanciones previas.
La DGT recordó entonces que los propietarios de unidades de transporte tienen la obligación de garantizar que sus pilotos cumplan con todos los requisitos legales y normas de tránsito, con el fin de resguardar la seguridad de los usuarios y de la población en general.