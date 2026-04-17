Disparan contra conductor de vehículo en puente El Naranjo, Mixco

Un ataque armado se registró en horas de la tarde de este viernes, 17 de abril, en el sector del puente El Naranjo, zona 4 del municipio de Mixco, Guatemala. La víctima es el conductor de un vehículo particular, según confirmaron los cuerpos de socorro.
Los Bomberos Municipales dieron a conocer que a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas con respecto a un hecho de violencia que había ocurrido en el sector, por lo que de inmediato se movilizaron unidades de emergencia para atender a posibles afectados.
De acuerdo con la información compartida por la institución, en el lugar fue localizado un hombre de 51 años, quien presentaba heridas provocados por el impacto de proyectiles de arma de fuego. Los técnicos en urgencias médicas le brindaron asistencia prehospitalaria a la víctima y posteriormente la trasladaron hacia un hospital.
Al lugar se presentaron agentes de la Policía Nacional Civil. Asimismo, el cuerpo de socorro también coordinó con el Ministerio Público para las diligencias correspondientes.