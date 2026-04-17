 Disparan contra conductor de vehículo en puente El Naranjo, Mixco
Nacionales

Disparan contra conductor de vehículo en puente El Naranjo, Mixco

En el área hay cierres vehiculares.

Compartir:
El paso está parcialmente cerrado en el puente el Naranjo tras el hecho de violencia que dejó a una persona herida., Bomberos Municipales
El paso está parcialmente cerrado en el puente el Naranjo tras el hecho de violencia que dejó a una persona herida. / FOTO: Bomberos Municipales

Un ataque armado se registró en horas de la tarde de este viernes, 17 de abril, en el sector del puente El Naranjo, zona 4 del municipio de Mixco, Guatemala. La víctima es el conductor de un vehículo particular, según confirmaron los cuerpos de socorro.

Los Bomberos Municipales dieron a conocer que a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas con respecto a un hecho de violencia que había ocurrido en el sector, por lo que de inmediato se movilizaron unidades de emergencia para atender a posibles afectados.

De acuerdo con la información compartida por la institución, en el lugar fue localizado un hombre de 51 años, quien presentaba heridas provocados por el impacto de proyectiles de arma de fuego. Los técnicos en urgencias médicas le brindaron asistencia prehospitalaria a la víctima y posteriormente la trasladaron hacia un hospital.

Al lugar se presentaron agentes de la Policía Nacional Civil. Asimismo, el cuerpo de socorro también coordinó con el Ministerio Público para las diligencias correspondientes.

En Portada

CSU ratifica la reelección del rector Walter Mazariegost
Nacionales

CSU ratifica la reelección del rector Walter Mazariegos

10:20 AM, Abr 17
Realizan allanamientos en centro de salud de Santa Cruz del Quichét
Nacionales

Realizan allanamientos en centro de salud de Santa Cruz del Quiché

09:46 AM, Abr 17
Organizaciones internacionales piden transparencia en elección de Fiscal Generalt
Nacionales

Organizaciones internacionales piden transparencia en elección de Fiscal General

08:36 AM, Abr 17
Ricardo Arjona y Gaby Moreno posan juntos en Broadway: la imagen y el mensaje que se vuelven viralest
Farándula

Ricardo Arjona y Gaby Moreno posan juntos en Broadway: la imagen y el mensaje que se vuelven virales

08:13 AM, Abr 17
Liga Nacional: Comunicaciones a dos puntos del descensot
Deportes

Liga Nacional: Comunicaciones a dos puntos del descenso

08:55 AM, Abr 17

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Destacadas#liganacionalSemana SantaLiga NacionalFutbol GuatemaltecoNoticias de Guatemalaredes socialesReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos