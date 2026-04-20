 Dos capturados por asalto a pasajeros de autobús en zona 9
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Capturan a señalados de asaltar a pasajeros de autobús en zona 9

Durante el operativo, se les decomisó droga y armas a los sindicados.

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., PNC
. / FOTO: PNC

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) reportaron la captura de dos presuntos asaltabuses en el bulevar Liberación, zona 9 capitalina, cuando presuntamente despojaban de sus pertenencias a pasajeros de un autobús que se dirigía del centro de la ciudad hacia Mixco.

De acuerdo con el informe policial, fueron los propios usuarios quienes alertaron a los agentes de la Comisaría 11 que realizaban recorridos de seguridad en el sector. Los policías intervinieron de inmediato, logrando neutralizar a los sospechosos.

Los detenidos fueron identificados como Cristopher Villagrán, de 38 años, alias "Colorado", y Marlon Ramírez, de 28 años, alias "Pelón". Durante el procedimiento se les decomisaron dos pistolas de réplica, 12 envoltorios de marihuana, un "colmillo" con cocaína y un teléfono celular que minutos antes había sido sustraído a uno de los pasajeros.

Ambos individuos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para dilucidar su situación legal. La entidad de seguridad enfatizó que ambos retornarán a prisión, ya que cuentan con antecedentes penales.

Según los registros, Villagrán tiene un antecedente por robo agravado en 2008 y, en 2009, fue nuevamente capturado cuando asaltaba un autobús en la avenida Reforma, zona 9, por lo que recibió una condena de 15 años de prisión. Según los registros, tenía aproximadamente dos años de haber recuperado su libertad.

Por su parte, Ramírez posee un antecedente en 2018 por el delito de robo de equipo terminal móvil.

Las autoridades reiteraron que los operativos de vigilancia y respuesta inmediata continuarán en distintos puntos de la ciudad para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

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Intento de asalto en zona 1

El conductor de un vehículo resultó herido luego de ser víctima de un ataque armado ocurrido  el pasado 9 de abril en la 22 calle y 7ª avenida de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala. Preliminarmente se conoció que el incidente ocurrió en el marco de un intento de asalto.

De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Municipales, a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas en las que los transeúntes alertaban sobre una balacera en el sector y se mencionaba de posibles personas afectadas, por lo que de inmediato se movilizaron las unidades de emergencia.

Los técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar a un hombre en el interior de un carro de color gris. Al evaluarlo, constataron que presentaba heridas por impactos de proyectil de arma de fuego.

Los socorristas le brindaron atención prehospitalaria al paciente, quien fue identificado como Abdías Rafael Cordero Vargas, de 34 años.

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