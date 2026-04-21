Preocupación por falta de transparencia en elección de MP

La Alianza de Mujeres y Mujeres Indígenas por el Acceso a la Justicia (AMMI) brindó este martes, 21 de abril, una conferencia de prensa en las afueras de Casa Presidencial para expresar postura sobre la integración de la nómina de seis candidatos que llevó a cabo la Comisión de Postulación para fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP).
Las ciudadanas expresaron su preocupación ante los resultados del proceso de selección de aspirantes que concluyó ayer, en el que fueron elegidos los abogados: Beyla Estrada Barrientos, Julio Rivera Clavería, César Ávila Aparicio, Gabriel García Luna, Néctor de León Ramírez y Zoila Morales Validzón.
"Rechazamos a las integrantes de la postuladora por dejar fuera a profesionales con perfiles comprometidos para la defensa de la democracia y el derecho. Asimismo, vimos la actitud de los comisionados de incluir a personas que han hecho daño al país y están vinculados a actores clave, al pacto de corruptos y que han accionado contra el fortalecimiento de la democracia en el país", manifestaron.
Señalaron que han estado en la vigilancia ciudadana para que los procesos sean transparentes y se presenten nóminas de personas idóneas, con perfiles que no estén involucrados en la corrupción y que, además, asuman los compromisos por la defensa de la democracia, estado de derecho y derechos de las mujeres y mujeres indígenas en el país.
"Hoy, expresamos nuestra preocupación porque los procesos no han sido transparentes, de acuerdo a la situación y, sobre todo, a lo que implica el compromiso con el país y la respuesta que esperan los pueblos de Guatemala y la ciudadanía. Como alianza, rechazamos estas actitudes de la comisión de postulación", dijo una de las integrantes de la alianza.
Exigen a Arévalo analizar perfiles a profundidad
Las integrantes de la Alianza explicaron que acudieron a Casa Presidencial para solicitar al mandatario Bernardo Arévalo una respuesta efectiva, positiva y que responda a lo que la ciudadanía espera de este proceso.
"Ante la conformación de la nómina, exigimos al presidente que elija un perfil comprometido con el rescate y la recuperación de la institucionalidad en el Ministerio Público. Él tiene en sus manos la oportunidad histórica de elegir a una persona con trayectoria, intachable reconocimiento social, sin señalamientos ni sanciones, comprometido con la lucha contra la corrupción y la cooptación del Estado", puntualizaron.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.