 Guatemala: Más de 5 mil casos de sarampión reportados
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Guatemala registra más de 5 mil casos de sarampión

Además, se contabilizan cuatro menores fallecidos por esta enfermedad.

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Imagen ilustrativa de una persona afectada por el sarampión., EFE
Imagen ilustrativa de una persona afectada por el sarampión. / FOTO: EFE

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) dio a conocer este martes, 21 de abril, que hasta la fecha han sido confirmados 5 mil 120 casos de sarampión a nivel nacional, por lo que se mantienen las acciones de seguimiento ante el brote.

El análisis epidemiológico revela que la mayoría de pacientes son bebés menores a los 12 meses, seguidos por la población de jóvenes de entre 20 y 29 años.

El brote se originó tras un retiro religioso multitudinario en Santiago Atitlán, Sololá, en diciembre pasado, al que asistieron más de 2 mil personas, entre ellas figuraba el 'paciente cero' (primer caso detectado), un ciudadano salvadoreño.

Guatemala atraviesa actualmente el "pico del brote", considerado el momento más crítico de la crisis sanitaria por el alto volumen de casos diarios.

En ese sentido, la cartera mantiene la alerta activa y refuerza las jornadas de vacunación de bloqueo para frenar la transmisión del virus, que presenta una distribución equitativa por sexo.

Sarampión cobra vidas en Guatemala

El Ministerio de Salud confirmó la semana pasada el fallecimiento de cuatro bebés a causa del brote de sarampión que afecta al país, tras el reporte de dos nuevos decesos en los departamentos de Quiché y Totonicapán, informaron fuentes oficiales.

Los datos, actualizados al 13 de abril de 2026, detallan que las últimas víctimas son dos niñas de 2 y 8 meses de edad. Estos casos se suman a los fallecimientos previos de dos niños, de 10 y 11 meses, registrados en los departamentos de Guatemala (centro) y Quiché (oeste), respectivamente.

Según las autoridades sanitarias, ninguno de los lactantes tenía la edad suficiente para haber completado el esquema de vacunación triple viral, que protege contra el sarampión y que en Guatemala se aplica a partir de los 12 meses.

Los informes clínicos vinculan los decesos con complicaciones graves como neumonía, cardiopatías congénitas y distrés respiratorio (complicaciones respiratorias graves).

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

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