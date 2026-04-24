Elección MP: Autoridades indígenas rechazan decisión de CC

Autoridades de los pueblos maya y xinka de Guatemala hicieron pública una carta abierta dirigida a la Comisión de Postulación encargada de integrar la nómina de candidatos para Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, en la que expresan su rechazo a recientes decisiones judiciales que afectan el proceso.
En el pronunciamiento, las autoridades valoran el trabajo realizado por la mayoría de comisionados durante la evaluación de aspirantes, pero critican la resolución de la Corte de Constitucionalidad que ordena repetir la votación. Según el documento, esta medida "deja sin valor la experiencia judicial de los postulantes" y representa una interpretación cuestionable de la ley.
Asimismo, subrayan que la elección no debe basarse únicamente en puntajes, sino también en principios constitucionales como la honradez, idoneidad y capacidad. En ese contexto, señalan que algunos aspirantes, pese a obtener altas calificaciones, no cumplen con los requisitos éticos necesarios para el cargo.
Denuncian posibles influencias
Las autoridades indígenas también manifestaron preocupación por lo que consideran posibles influencias indebidas dentro del proceso, señalando a ciertos magistrados de favorecer intereses que perpetúan la corrupción y la cooptación del Estado.
En su llamado, instan a los comisionados a actuar con coherencia, independencia y responsabilidad frente a la ciudadanía. Además, recuerdan que representan a instituciones que deben rendir cuentas al país y preservar el prestigio del sistema de justicia.
Finalmente, el documento exhorta a respetar los principios democráticos y constitucionales en esta etapa clave para el fortalecimiento del Estado de derecho, advirtiendo que los pueblos indígenas estarán atentos a la decisión final.
La carta concluye reafirmando la vigilancia y participación activa de los pueblos en los procesos institucionales que impactan la justicia en el país.