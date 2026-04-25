Feria de las Flores llena de color el Cerrito del Carmen

La segunda edición de la Feria de las Flores 2026 se desarrolla en el Cerrito del Carmen, en la zona 1 capitalina, donde este emblemático espacio se ha llenado de color, aromas y creatividad durante el fin de semana.
La actividad es organizada por la Fundación Teoxché, que invita a capitalinos, así como a visitantes nacionales y extranjeros, a disfrutar de un ambiente familiar en uno de los lugares históricos y naturales más representativos de la ciudad.
Según los organizadores, la feria busca potenciar el talento artístico a través de una competencia y exhibición floral. Para esta edición 2026, los participantes compiten en tres categorías: siluetas, marcos y barriletes, donde demuestran sus habilidades y presentan sus creaciones al público.
La exhibición floral está abierta durante el fin de semana e incluye, además, una variedad de actividades como venta de gastronomía típica, música en vivo y espacios recreativos dirigidos a niños.
Esta iniciativa también pretende cambiar la percepción del parque, promoviendo el Cerrito del Carmen como un lugar seguro y atractivo para la convivencia familiar, rodeado de naturaleza e historia.
Festival "Entre Pétalos"
De forma simultánea, en Quetzaltenango se realiza el festival "Entre Pétalos", una actividad que tiene lugar en el parque central de la ciudad altense con el apoyo de más de 80 empresas patrocinadoras.
El festival estará abierto durante la tarde y noche del sábado, y continuará el domingo hasta las 20:00 horas, ofreciendo otra opción para disfrutar de la riqueza cultural y floral del país.